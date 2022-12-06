高鐵攜雙北近60家飯店 過年訂房加購車票75折起

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（中央社記者余曉涵台北6日電）台灣高鐵今天宣布攜手雙北近60家飯店，推出「新年雙享 好事成雙」專案，明年2月底前在飯店官網訂房加購高鐵票享75折起，盼吸引旅客赴北部跨年或過年。

近期雙北將舉辦一連串大型活動，包括新北耶誕城、台北101跨年及台灣燈會等，台灣高鐵今天發布新聞稿表示，除了在各週末及疏運期間增開班次、加強服務旅客外，更特別針對北上旅遊的需求，即日起推出飯店聯票「新年雙享 好事成雙」專案，旅客入住雙北指定飯店、搭乘12月16日起至2月底的高鐵可享專案75折票價，各疏運期間則維持8折優惠。

台灣高鐵表示，「新年雙享 好事成雙」專案優惠，提供多樣化的住宿方案，例如選擇入住台北趣淘漫旅的旅客，不僅坐擁比鄰新北耶誕城地利之便，3天2夜住宿只要新台幣3699元起，飯店還加贈歡樂迷你吧，再享早餐買一送一優惠。

入住台北德立莊西門館，步行即可深遊有吃有玩的西門町商圈，每晚住宿只要1700元起，還可升等市景精緻雙人房，加碼再贈100元下次住宿抵用券。

台灣高鐵說，飯店聯票「冬遊饗食趣」專案也持續熱銷中，旅客訂房除享加購高鐵75折起優惠，再贈一泊二食、餐飲抵用金、午茶點心或經典伴手禮等。（編輯：陳政偉）1111206