酷航飛東京、新加坡增班 皮卡丘彩繪機將來台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北6日電）酷航今天宣布，明年1月起持續增班，台北-新加坡將從現行每週18班增為25班，台北-東京（成田）從每天1班增至每週10班；皮卡丘彩繪機航班2月16日將首飛桃園國際機場。

看好疫後台灣旅客市場，酷航發布新聞稿宣布，從明年1月2日起，台北-新加坡之間的航班將從每週18班增加到每週25班，台北-東京（成田機場）之間的航班將從每天1班增加到每週10班，目前都已開放訂位。

酷航表示，寶可夢迷期盼的酷航皮卡丘彩繪機航班，計劃於明年2月16日將飛往桃園國際機場，這將是酷航皮卡丘彩繪機正式派遣至台北的首航。

酷航台灣區總經理李育修表示，北亞一直是酷航的重點區域，期待在未來一年持續增加台灣-新加坡、日本及韓國不同城市的航班。

李育修指出，明年1月起，台灣出發的航班將達到每週 43班，已超過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前每週68班的一半以上，因此將重新開始在台灣招募空服員，為滿足後續運營增班的需求做好準備。（編輯：管中維）1111206