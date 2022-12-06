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宜蘭南方澳地標 新第一拍賣魚市場年底啟用

2022/12/6 19:18（12/6 19:31 更新）
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宜蘭縣海洋及漁業發展所6日表示，新建宜蘭南方澳第一拍賣魚市場主建築為4層樓，外表漆上白色，以「大船入港」為意象，預計年底啟用後將成當地新地標。（南方澳攝影家李忠衛提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年12月6日
宜蘭縣海洋及漁業發展所6日表示，新建宜蘭南方澳第一拍賣魚市場主建築為4層樓，外表漆上白色，以「大船入港」為意象，預計年底啟用後將成當地新地標。（南方澳攝影家李忠衛提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年12月6日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣6日電）宜蘭縣海洋及漁業發展所今天表示，新建宜蘭南方澳第一拍賣魚市場，預計年底啟用，屆時除有漁獲拍賣與零售攤位外，以「大船入港」為造型的建築將成當地新地標。

原有第一拍賣魚市場因有50多年的歷史，建築老舊，4年前拆除重建。

宜蘭縣海洋及漁業發展所長林芳民告訴中央社記者，新建南方澳第一拍賣魚市場由行政院農業委員會漁業署編列新台幣1億6000萬元改建，主建築為4層樓，外表漆上白色，整體造型設計成「大船入港」意象。

蘇澳區漁會總幹事陳春生說，新建南方澳第一拍賣魚市場1樓規劃拍賣場與魚貨零售攤位，將安排鄰近的南寧魚市場攤商搬到1樓營業，2樓規劃為食魚教育場域，3樓是新成立的小型加工廠，4樓是漁業電台。

他表示，新市場希望帶給民眾整潔的環境、明亮的空間及流暢的動線，並提供優質的參觀及消費場域，改變外界對魚市場的刻板印象。（編輯：李亨山）1111206

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