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竹縣府推生命園區萬人連署反對 楊文科：續溝通

2022/12/6 23:35
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（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）新竹縣反對湖口生命園區自救會日前發起連署行動，今天已超過萬人簽署響應，表達反對竹縣府要在湖口鄉建縣立生命紀念園區立場，縣長楊文科說，會繼續與民眾溝通。

新竹縣長楊文科連任成功，日前提出未來施政重點，包含推動建置縣立生命紀念園區，地點設在湖口鄉，引起當地民眾反彈。

民主進步黨籍新竹縣議員何建樺向中央社記者表示，這次他協助反湖口生命園區自救會發起連署行動，自救會成員12月2日開會討論，並發起連署行動，直到今天已有超過萬人簽署，希望新竹縣政府能正視民眾的聲音。

何建樺表示，湖口鄉已有私立長生天生命紀念園區，根本不需要再建一座，況且，縣府缺乏與地方民眾溝通，面對民眾的質疑包含空氣問題等，都未有詳細說明，讓人無法接受。

楊文科今天接受媒體訪問表示，新竹縣是全台少數沒有縣立生命園區的縣市之一，就未來新竹縣的發展來看，此政策是經評估所規劃，面對民眾各種質疑，一定會再與民眾溝通。

楊文科說，已請民政處準備詳細資料，進行後續的說明工作，一定會將民眾的疑慮，逐一說清楚，會用最大的誠意與民眾溝通、再溝通。（編輯：林治平）1111206

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楊文科
竹縣府推生命園區 準湖口鄉長：必要時將陳抗 楊文科連任推生命園區引反彈 縣府：會充分溝通
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