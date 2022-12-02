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楊文科連任推生命園區引反彈 縣府：會充分溝通

2022/12/2 11:54
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（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）新竹縣長楊文科連任成功，他提出未來施政重點，其中有推動湖口鄉建置生命紀念園區，引起在地民眾反彈，縣府今天表示，對於民眾不同意見，會聽取民意、充分溝通。

九合一選舉日前落幕，新竹縣長楊文科爭取連任成功，楊文科29日在臉書發文表示，召開選後第1場主管會報，感謝縣府團隊過去共同為竹縣縣民福祉努力，未來4年，仍要加把勁，也提出未來10項施政重點，其中，楊文科所提出推動新竹縣立生命紀念園區的建置，引起地方民眾反彈。

新竹縣政府民政處長賴江海今天透過新聞稿表示，關於新竹縣鄉親對於新竹縣政府推動生命紀念園區的疑慮，認為縣府在選舉前不提，選後馬上就推，其實，縣府在選舉期間工作並未間斷，仍是不停地推動。

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賴江海表示，針對民眾有提到，生命紀念園區附近有許多學校，但其實，只有華興國小與附設幼兒園、中正國中、仰德工商，依「殯葬管理條例」規定，殯儀館等相關設施要遠離學校300公尺以上，而生命紀念園區預定基地，距離鄰近的學校至少有700公尺，並不會影響上課品質。

賴江海說，至於民眾有許多不同的意見，新竹縣政府盡最大誠意和鄉親溝通、傾聽鄉親意見，楊文科自上任來，秉持「民之所欲，長在我心」，縣府團隊會聽取民意、充分溝通。（編輯：李錫璋）1111202

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