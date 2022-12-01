楊文科連任後立刻推生命園區 準湖口鄉長反對

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（中央社記者郭宣彣新竹縣1日電）新竹縣長楊文科連任成功，他提出未來施政重點包含推動湖口鄉建置生命紀念園區，湖口鄉長當選人吳淑君說，她反對，縣府應優先建地方生活設施，如親子館等，才符合民眾所需。

九合一選舉日前落幕，新竹縣長 楊文科 爭取連任成功，楊文科29日在臉書發文表示，召開選後第1場主管會報，感謝縣府團隊過去共同為竹縣縣民福祉努力，未來4年，仍要加把勁，也提出未來10項施政重點，其中，包含推動新竹縣立生命紀念園區的建置。

有網友留言表示，縣府建立的生命園區選址附近有不少學校，擔心有空氣問題，是否會影響孩子的健康，也有網友指，湖口鄉不需額外的生命園區，而縣府應著重改善交通、學校運動用地不足、增加便民措施才是當務之急。

現任新竹縣議員、湖口鄉長當選人吳淑君向中央社記者表示，她反對湖口鄉建立縣立生命紀念園區，目前，湖口鄉已有私立長生天生命紀念園區，而鄉內人口數約8萬人，根本不需再建一座生命園區。

吳淑君表示，現在民眾對於殯葬也走出傳統，更多人願意選擇環保樹葬、花葬或是海葬等，她不反對禮廳靈堂、火化場的存在，但若不足，縣府應優先考量以現有的殯葬園區中，進行改善、或增加設施等，而非讓湖口鄉面臨有2個殯葬園區的難題。

這次連任的新竹縣議員何建樺向中央社記者表示，湖口鄉已有私立長生天生命紀念園區，為何要再蓋一座，縣府應要傾聽民意，湖口鄉民反對興建生命紀念園區，反之是盼縣府能優先解決為交通問題，以及建設地方等，才是民眾所需。

何建樺說，楊文科這次選舉過程中，淡化在湖口鄉建立縣立生命紀念園區，選後馬上提施政重點要蓋，讓人質疑是否騙選票。

對於，縣府推動縣立生命紀念園區看法為何，新豐鄉長當選人徐煒傑向中央社記者說，待他上任後全盤了解後再談。

對此，至截稿前，新竹縣政府未回應。（編輯：方沛清）1111201