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傳找黃珊珊當新竹副市長 高虹安：勿做過多猜測

2022/11/29 16:08（11/29 16:16 更新）
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民眾黨籍新竹市長當選人高虹安（左3）29日受訪表示，目前正緊鑼密鼓尋覓副市長、秘書長及局處首長等人選，希望大家不要做過多猜測。至於外傳小內閣人選要先過聯電榮譽副董事長宣明智這一關，她強調「沒有這樣的事」。中央社記者魯鋼駿攝 111年11月29日
民眾黨籍新竹市長當選人高虹安（左3）29日受訪表示，目前正緊鑼密鼓尋覓副市長、秘書長及局處首長等人選，希望大家不要做過多猜測。至於外傳小內閣人選要先過聯電榮譽副董事長宣明智這一關，她強調「沒有這樣的事」。中央社記者魯鋼駿攝 111年11月29日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市29日電）外傳新竹市長當選人高虹安可能找挑戰台北市長失利的黃珊珊擔任新竹市副市長，高虹安今天指出，正在尋覓人選，「勿做過多猜測」。

高虹安原訂昨天下午進行車隊掃街謝票，因故順延到今天下午進行，她在出發前接受媒體聯訪。記者提問，有關新竹市府小內閣人選案及外傳可能找黃珊珊擔任新竹市副市長。

對此，高虹安指出，她目前正緊鑼密鼓尋覓副市長、秘書長及局處首長等人選，希望大家「勿做過多猜測」；至於外傳竹市府小內閣人選要先過聯電榮譽副董事長宣明智這一關，她強調「沒有這樣的事」。

針對臉書（Facebook）近日出現「Wecare新竹」相關社團、甚至傳出要罷免高虹安，她表示，她在這次選舉結果承載著9萬8121票的新竹市民意，目前她也還沒就職，臉書的社團現象是選舉中仇恨對立所衍伸出來的後果。

高虹安指出，希望民主社會一定要尊重選舉的過程與結果，後續會用政績說服大家，目前最重要的是上任後盡快完成選舉中提出的政見；對於網路上許多罷免討論，她都尊重。

關於昨天下午臨時取消謝票行程，高虹安解釋，昨天一早到立法院參與預算審查，因會議太多造成時間延遲，所以才將謝票行程順延到今天。

對於昨天傳出她遭檢調約談等傳言，高虹安指出，她要嚴正澄清，「沒有這些事」。（編輯：戴光育）1111129

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#黃珊珊
#宣明智
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