藍營再質疑鄭文燦涉炒地 桃市府：典型選舉抹黑

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（中央社記者王承中、吳睿騏台北28日電）國民黨持續質疑桃園市長鄭文燦涉入炒作農地。國民黨桃園市議員當選人凌濤今天表示，吹哨者已提供確切證據，證明桃園市長鄭文燦曾親口指示移動捷運站體至特定農地旁，呼籲鄭文燦市府別再閃躲。

對此，桃園市政府新聞處長詹賀舜指出，八德農地案是典型選舉抹黑，鄭文燦不只沒介入，一切資料、證據、公文都可在司法調查審理過程攤在陽光下，完整透明呈現；凌濤不實指控，即使當選議員，仍須面對司法。

九合一選舉結果揭曉，國民黨持續質疑桃園市長鄭文燦介入捷運站位址，讓炒地集團獲取暴利。國民黨桃園市議員當選人凌濤今天再度在國民黨中央黨部召開記者會表示，已收到吹哨者提供的相關資料，呼籲鄭文燦市府不要閃躲。

凌濤說，鄭文燦市府日前表示，桃捷綠線GE01站周邊區域開發視未來都市計畫而定，沒有要變更成住宅區，但吹哨者已提供確切證據證明，鄭文燦曾在其主持的會議中親口指示，將GE01站體位移至地下匯兌業者郭哲敏所購買的農地旁，周邊土地未來一定要開發。

凌濤指出，已掌握鄭文燦主持這場會議所有的訊息與細節，炒作農地絕對是事實，如今距離市長交接仍有一個月，請鄭文燦市府正面回應，對所有桃園市民做清楚交代，不要再迴避，更不要再用沒有都市計畫來推託。

詹賀舜回應指出，凌濤指控該區土地是屬於非都市土地特定農業區，根本沒有直接變更為建地的可能性；所謂農地變直接建地，獲利新台幣30億元根本不可能發生。

詹賀舜表示，所謂有人吹哨子的說法，這是把每一個捷運車站附近開發的常態規定，移花接木，說成配合土地炒作來羅織罪名。（編輯：林克倫）1111128