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周江杰敗選謝票 允繼續推動竹縣城鄉共好願景

2022/11/27 15:17（11/27 15:36 更新）
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民進黨新竹縣長候選人周江杰（車上右）敗選後，27日展開謝票，他表示，感謝這次競選期間選民對他的鼓勵，面對敗選，他不會失志喪志，他會繼續努力。中央社記者郭宣彣攝 111年11月27日
民進黨新竹縣長候選人周江杰（車上右）敗選後，27日展開謝票，他表示，感謝這次競選期間選民對他的鼓勵，面對敗選，他不會失志喪志，他會繼續努力。中央社記者郭宣彣攝 111年11月27日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）民進黨新竹縣長候選人周江杰敗選，今天展開謝票。他表示，感謝民眾對他支持，面對敗選他不放棄，新竹縣仍需要城鄉共好，會繼續推動此願景。

周江杰辦公室今天提供新聞資料指出，周江杰這次以「逆風行腳」取代「車隊掃街」，直接與選民互動，在這次選舉中獲得不少民眾支持，得票超過8萬票。

周江杰向中央社記者表示，感謝競選期間選民對他的鼓勵，面對敗選，他不會失志喪志，他會繼續努力，繼續了解民眾的需求，也會檢討、改善這次選戰過程中做得不好的地方。

他說，新竹縣目前的城鄉落差是因施政效能低落所造成，他參選時提出的「新竹縣城鄉共好」願景，讓不少縣民有感，盼望此觀念能化為希望種子，繼續推動，進而成為催生「大新竹合併」的一股力量。

周江杰指出，新竹縣是他的故鄉，希望竹縣能繼續發展、成長，他也不會放棄，一定會繼續努力，推動城鄉共好願景。（編輯：戴光育）1111127

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周江杰
周江杰自行宣布敗選：城鄉共好願景讓縣民有感 周江杰行腳取代車掃 一步一腳印尋求支持
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