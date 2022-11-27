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竹北市長當選人鄭朝方謝票 要提升地方基礎建設

2022/11/27 14:30（11/27 14:51 更新）
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九合一選舉落幕，民進黨新竹縣竹北市長當選人鄭朝方27日展開謝票行程，感謝竹北市民的支持與肯定，他表示，未來4年要為地方提升基礎建設，政策逐步推動。（鄭朝方辦公室提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月27日
九合一選舉落幕，民進黨新竹縣竹北市長當選人鄭朝方27日展開謝票行程，感謝竹北市民的支持與肯定，他表示，未來4年要為地方提升基礎建設，政策逐步推動。（鄭朝方辦公室提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月27日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）九合一選舉落幕，民進黨新竹縣竹北市長當選人鄭朝方展開謝票行程，他表示，未來4年，要讓民眾看到不一樣的竹北市，也要為地方提升基礎建設，政策逐步推動。

鄭朝方辦公室提供新聞資料表示，今天鄭朝方啟動謝票行程，前往各地鄰里謝票，感謝竹北市民的支持與肯定。

鄭朝方指出，這次能翻轉竹北市，也代表無論是新都會東區或傳統產業的西區市民，都期待竹北市能由新的政治工作者，用新的思維與政策帶領竹北更好，並期待能真正解決各區域市民的切身問題。

鄭朝方說，未來，除繼續發展東區外，他要為西區帶來更多產業發展和補足基礎建設，也會協助產業轉型與青創孵化，推進綠色產業的發展，政策逐步推動。（編輯：陳仁華）1111127

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