張善政主導選舉議題 取得空戰優勢迎回桃園藍天

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隨著九合一選舉結果出爐，國民黨桃園市長候選人張善政26日確認打敗多名競爭對手，重新為國民黨取回桃園市政權，讓桃園從綠地翻轉回藍天，張善政的支持者也熱情搖旗歡呼。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月26日

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）國民黨在桃園市長選戰推出非典型候選人張善政，他雖經內部磨合、農委會報告案及政黨顧問事件影響，但團隊在選戰掌握議題主導權，在對手擅長的空戰中取得優勢，拿下最終勝選。

隨著九合一選舉結果出爐，國民黨桃園市長候選人張善政打敗民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，重新為國民黨取回桃園市政權，讓桃園從綠地翻轉回藍天。

張善政今晚接受媒體聯訪時表示，這次獲得高票的確是最近民調沒有預測到的，他覺得應該是很多隱性選民在最後幾天被團隊的誠意及政見打動，願意出來投票。

張善政競選總部人士指出，在桃園的13個行政區中，張善政除了在觀音區些微落後外，其他地區都是領先，就連鄭運鵬的立委選區－龜山、蘆竹與部分桃園區，以及以往被視為民進黨優勢的大園、觀音等沿海區域，國民黨也成功反轉取得領先。

競總人士說，桃園市長鄭文燦的支持度雖高，但「鄭文燦不等於鄭運鵬」，鄭文燦先前的好政績，在近期幾次工安事件中也遭到民眾打折扣，加上民進黨中途換將，選舉步調被打亂，在種種相關因素影響下，為民進黨種下敗因。

國民黨內人士指出，雖然當初國民黨主席朱立倫提名張善政引發爭議，甚至傳出傷害到桃園市議會議長邱奕勝與立委呂玉玲，還一度引發辭職表明參選決心的前台北市議員羅智強不滿，但在張善政積極拜訪尋求支持合作的誠意下，成功化解內部分裂風波。

黨內人士說，其實在投票前1個月，根據內部民調評估顯示，國民黨就已領先約5到6個百分點，主要是藍營在南北區競選總部成立造勢活動上成功催出支持群眾，雖然在部分地區還有加強空間，但在傳統的藍營選區選情穩定，就連以往呈現五五波的桃園區也有微幅領先。

地方人士認為，桃園市的政治版圖雖經過鄭文燦8年執政洗禮，但基本上仍是藍大於綠，加上鄭運鵬原先為桃園北區的區域立委，但對南桃園耕耘不深，難以獲得當地民眾共鳴；張善政雖然入黨時間不長，反而成了優勢，除了吸引泛藍民眾支持，也可獲得中間選民青睞。

另外，綠營在選舉期間幾波攻勢，不管是張善政任職宏碁期間主持行政院農業委員會研究計畫遭指涉嫌抄襲事件，還是擔任經濟黨、中華民族致公黨顧問，甚至將張善政與前高雄市長韓國瑜畫上等號，都未如預期對張善政造成影響。

張善政競選辦公室發言人何元楷表示，張善政曾任職Google及宏碁等公司，且擔任科技部長及行政院長，這次選戰張善政主打科技形象，更提出包括青年創業、交通、觀光及婦幼等政策，政見以桃園及市民角度出發切中需求深獲認同。

張善政競選辦公室發言人凌濤指出，鄭運鵬陣營抹黑、抹紅的手段未奏效，反觀張善政陣營，不但成功化解對方攻擊，更在鄭運鵬擅長的空戰中反客為主，主導議題讓藍營組織盤更加穩固，再結合國民黨擅長的陸戰來瓦解民進黨攻勢，成功將綠地轉化為藍天。（編輯：戴光育）1111126