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楊文科推生命園區引反彈 地方人士提解套方案

2022/12/8 18:59（12/8 19:21 更新）
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新竹縣政府推動縣立生命紀念園區引鄉民反彈，縣長楊文科表示，新竹縣是全台少數沒有縣立生命園區的縣市之一，就未來新竹縣的發展來看，這個政策是經評估規劃，一定會再與民眾溝通。中央社記者郭宣彣攝 111年12月8日
新竹縣政府推動縣立生命紀念園區引鄉民反彈，縣長楊文科表示，新竹縣是全台少數沒有縣立生命園區的縣市之一，就未來新竹縣的發展來看，這個政策是經評估規劃，一定會再與民眾溝通。中央社記者郭宣彣攝 111年12月8日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）竹縣政府推動縣立生命紀念園區引鄉民反彈，準竹東鎮長郭遠彰提議擬將竹東生命園區朝公辦公營，準湖口鄉長吳淑君認為，此方式有望解套。縣府說，2準鄉鎮長意見將作為參考。

對於湖口鄉民反對建縣立生命紀念園區，縣長楊文科日前接受媒體訪問表示，新竹縣是全台少數沒有縣立生命園區的縣市之一，就未來新竹縣的發展來看，這個政策是經評估規劃，面對民眾各種質疑，一定會再與民眾溝通。

郭遠彰向中央社記者表示，竹東鎮生命紀念園區為公辦民營，未來，他上任後，會研擬新的方案，朝公辦公營方向努力。

對此，湖口鄉長當選人吳淑君接受中央社記者訪問說，楊文科推動在湖口建生命紀念園區，主因是竹縣沒有公辦公營的縣立生命園區，未來，若竹東鎮生命紀念園區改為公辦公營，也為此解套，「湖口就不用蓋」。

不過，議長張鎮榮今天受訪時表示，新竹縣需要一座生命園區，所以要多溝通，請民政處與鄉民溝通。

新竹縣政府民政處表示，針對郭遠彰與吳淑君的意見，一定都會納入未來生命園區規劃的參考。

楊文科今天接受媒體訪問再重申，竹縣是全台少數沒有縣立生命園區的縣市之一，雖然目前民眾有不同意見，他一定會尊重，會盡力溝通，也會開說明會讓民眾了解，「溝通、再溝通」。（編輯：方沛清）1111208

#楊文科
#郭遠彰
#吳淑君
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