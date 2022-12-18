民眾車隊遊行反對生命園區 新竹縣府：續溝通

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新竹縣反對湖口生命園區自救會18日發起車隊遊行暨全民開講，民眾在抵達新竹縣政府後，頭綁抗議布條、手舉白旗，並抬棺、撒紙錢，表達不滿立場及訴求。中央社記者郭宣彣攝 111年12月18日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）新竹縣反對湖口生命園區自救會今天發起車隊遊行，表達反對竹縣府要在湖口鄉建縣立生命紀念園區立場。縣府表示，會繼續與民眾溝通，並辦理面對面座談說明清楚。

新竹縣反對湖口生命園區自救會今天發起車隊遊行暨全民開講，民眾抵達新竹縣政府，頭綁抗議布條、手舉寫著「堅決拒設、第2座火葬場」抗議旗幟，並抬棺、撒冥紙，表達不滿。

自救會長陳岫玫向中央社記者表示，車隊遊行活動在湖口鄉波羅汶集會所集合，遊行至新竹縣政府後，由民眾開講表達心聲，而民眾自動自發參加，參與的車輛數超過100輛以上。

陳岫玫說，湖口鄉已有私立長生天生命紀念園區，不用再建一座，縣府也缺少與民眾溝通，包含空氣、噪音問題等，縣府都應要正視民眾的聲音和憂心。

新竹縣政府提供聲明稿指出，新竹縣長期缺乏縣立生命園區，公立殯葬設施、納骨塔位不足，私立又非人人能負擔，導致許多鄉親到外縣市辦後事，收費較高且來回奔波不便。

縣府表示，考量全體縣民未來需求，規劃興建縣立園區，提供平價、便利又兼具公益的完整服務，讓亡者都能在園區有尊嚴地走完最後一哩路。

新竹縣政府民政處長賴江海接受媒體聯訪指出，感謝民眾關心生命園區議題，並頂著寒風表達訴求，未來，會繼續多方和民眾溝通，透過面對面座談說明清楚，讓民眾了解縣府想法，只要民眾有需求，縣府就會傾聽。（編輯：方沛清）1111218