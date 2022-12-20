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研究優先推竹竹苗合併 楊文科：3首長合作先行

2022/12/20 14:01（12/20 15:11 更新）
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新竹縣政府為探討竹竹苗合併升格等議題，委外研究結果顯示最優先推薦方案為「竹竹苗合併改制」。縣長楊文科（左4）20日出席「新竹縣2023公益慈善跨年晚會」記者會後受訪表示，最後仍需取決民意，目前3縣市首長有共識，若談合併，需先合作。中央社記者郭宣彣攝 111年12月20日
新竹縣政府為探討竹竹苗合併升格等議題，委外研究結果顯示最優先推薦方案為「竹竹苗合併改制」。縣長楊文科（左4）20日出席「新竹縣2023公益慈善跨年晚會」記者會後受訪表示，最後仍需取決民意，目前3縣市首長有共識，若談合併，需先合作。中央社記者郭宣彣攝 111年12月20日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）竹縣府為探討竹竹苗合併升格等議題，委外研究結果顯示最優先推薦方案為「竹竹苗合併改制」。縣長楊文科今天說，最後仍需取決民意，目前三縣市首長有共識，若談合併，需先合作。

新竹縣政府今天舉辦「新竹縣2023公益慈善跨年晚會」記者會，另外針對竹竹苗合併等議題，楊文科會後接受媒體聯訪表示，縣府日前委託中華民國都市計畫學會專案研究，從理論、實務等各面向，進行研究，內容包含單獨升格、合併升格、竹竹苗縣市合併改制的可行性評估及探討。

楊文科說，最後得出結論，以竹竹苗合併為最佳方案，但最後仍需取決於民意的看法。

楊文科表示，目前與苗栗縣長當選人鍾東錦、新竹市長當選人高虹安，都有初步交換意見，有共識，若要談合併，需要先合作，會從與三縣市首長合作開始。若跨域的合作成功，未來就會水到渠成。

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媒體提問，縣府推動湖口生命園區引起地方反彈，楊文科表示，地方上雖有一部分聲音反對，縣府一定會以最大的誠心，溝通再溝通，做好溝通後，再進行下一步處理。

媒體追問，民眾認為選前欺騙，未充分曝光相關資訊，楊文科說，他不會欺騙，而在選舉過程，也在鄉鎮座談會中都有提出，特別是在湖口地區，有可能是部分民眾，資訊不清楚，事實上都有講，並沒有不講。（編輯：張銘坤）1111220

#楊文科
#鍾東錦
#高虹安
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