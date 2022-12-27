反生命園區自救會批溝通喊假的 竹縣府：安排中

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（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）新竹縣府將在湖口鄉建置縣立生命紀念園區，鄉民組自救會反對。自救會今天指出，至今未獲縣府回應或接觸，新竹縣長楊文科喊溝通喊假的。竹縣府表示，安排時程將面對面溝通。

反縣立生命園區自救會長陳岫玫向中央社記者表示，日前發起連署行動後，今天已超過2萬人簽署響應，表達反對新竹縣府要在湖口鄉建縣立生命紀念園區立場；18日舉行車隊遊行抗議活動，超過100輛車到場。

陳岫玫說，面對民眾的陳情、抗議，楊文科透過媒體喊話「會繼續與民眾溝通」，但至今自救會並沒有任何縣府的接觸或溝通，反而是自救會一直聯繫縣府想要獲得回應，但至今沒有獲得正面回覆。

陳岫玫表示，新竹縣政府要在湖口設置湖口生命園區，是否有尊重民意，湖口鄉已有私立的生命紀念園區，不用再建1座，且縣府推動的過程也缺少與民眾溝通，這都是縣府的誠信問題。

另外，新竹縣反生命園區自救會今天指出，為持續表達反對新竹縣府要在湖口鄉建縣立生命紀念園區立場，發起靜默抗議，將於明年元旦當天於新竹縣府廣場進行，盼縣府能重視民意。

新竹縣反生命園區自救會長賴阿良向中央社記者表示，新竹縣骨灰存放使用率僅26.94%，目前既有生命園區已經夠用，無需再蓋1座，浪費公帑。

賴阿良說，竹縣府預定建置湖口生命園區位址，鄰近湖口交流道、新豐市中心，且附近也有幼兒園、高中等，影響居民生活，盼縣府能將原計畫改為竹縣專屬版森林公園，才是縣民之福。

對此，新竹縣政府民政處長賴江海向中央社記者表示，他能將心比心，地方民眾的聲音他都聽到，也會納入考量，目前已陸續安排時程，將會與民眾面對面溝通，同時也讓縣民了解縣府的想法。

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賴江海說，新竹縣長期缺乏縣立生命園區，公立殯葬設施、納骨塔位不足，目前縣內骨灰（骸）存放設施規劃並啟用有11處，其中公立有6處，使用率達到77.42%，僅剩餘4229名；私立有5處，使用率為22.65%，這也顯示，因私立收費價格高，非人人能負擔。

新竹縣政府表示，因考量全體縣民未來需求，規劃興建縣立園區，能提供平價、便利又兼具公益的完整服務。（編輯：戴光育）1111227