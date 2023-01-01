竹縣生命園區自救會靜默抗議 楊文科接下陳情書
2023/1/1 11:12（1/1 12:06 更新）
新竹縣反湖口生命園區自救會1日參加新竹縣政府元旦升旗典禮，以靜默方式表達抗議。新竹縣長楊文科（前右3）得知後上前接下陳情書，允諾會面對民眾意見。（反湖口生命園區自救會提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年1月1日
（中央社記者魯鋼駿新竹縣1日電）新竹縣反湖口生命園區自救會今天參加新竹縣政府元旦升旗典禮，以靜默方式表達抗議。新竹縣長楊文科得知後上前接受自救會的陳情，允諾會面對民眾意見。
新竹縣反湖口生命園區自救會發新聞稿表示，今天帶著已突破2萬人連署的連署書、陳情書，動員200多名居民穿著紅衣紅帽、手拿紅色紙板或旗幟，到縣府升旗典禮表達縣府要在新豐、湖口地區蓋生命園區的憤怒與不滿。
自救會表示，楊文科抵達升旗典禮現場後，即向自救會成員致意，並接下陳情書，楊文科允諾會好好面對民眾的意見。
自救會表示，陳情書中除了提出「不需要、選錯址、要公園不要墓園」等訴求外，也要求縣府在31日前提出說明會的時間跟地點，並提出經費、預算、營運模式及收費標準等說明。
自救會表示，若縣府31日前沒有提出具體回覆，自救會不排除在2月發動更大型及更激烈陳抗運動。（編輯：方沛清）1120101
新竹縣反湖口生命園區自救會1日參加新竹縣政府元旦升旗典禮，身穿紅衣、手舉旗幟，以靜默方式表達抗議。（反湖口生命園區自救會提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年1月1日
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