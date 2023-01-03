自救會反對生命園區 竹縣府：既定政策仍會推動

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（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）新竹縣府計劃在湖口鄉波羅汶軍方用地興建縣立生命紀念園區，選址位在湖口、新豐交界處，地方居民成立自救會反對，民政處長賴江海表示，生命紀念園區仍會推動，會再溝通。

為反對縣府推動新竹縣立生命紀念園區，新豐鄉民眾成立新竹縣反湖口生命園區自救會、湖口鄉民眾成立反縣立生命園區自救會，並在1日前往參加新竹縣政府元旦升旗典禮，以靜默方式表達抗議，並遞交陳情書給縣長楊文科訴求中止計畫，盼變更為親子運動公園。

賴江海今天向中央社記者表示，興建新竹縣立生命紀念園區是縣府既定政策，開發計畫會繼續進行，對於自救會訴求興建親子運動公園部分，若地方有公園需求，縣府會另行規劃。

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賴江海說，新竹縣平均每年往生者約有3800到4000人，目前公立納骨塔位僅剩4229個不夠用，在收費部分，私立納骨塔費用介於新台幣20萬元到40萬元不等，公立收費3萬元到6萬元間，興建縣立生命紀念園區會繼續開發計畫，嘉惠多數縣民。

賴江海表示，地方民眾的聲音他都聽到，也能將心比心，對於地方要求，會納入考量，目前已陸續安排時程，將會與民眾面對面溝通，讓縣民了解縣府的想法。（編輯：李錫璋）1120103