賴清德竹北發福袋 竹縣反生命園區自救會到場請願

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣24日電）副總統賴清德今天到新竹縣宮廟參香，新竹縣反生命園區自救會成員到場請願，最終由民進黨新竹縣黨部人員代表收下陳情書，將向縣府轉達陳情意見。

賴副總統下午到新竹縣竹北市的楊柳堂參香，並向現場民眾發送福袋，他致詞表示，恭賀觀音佛祖神威顯赫、香火鼎盛，祈求保佑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日結束，讓國人都能過正常生活。

賴副總統表示，今年是癸卯年，12時辰中「卯時」為上午5至7時，是太陽要升起、充滿希望的時候，他祝福民眾在今年都能實現夢想、健康、平安、闔家美滿幸福。

新竹縣反生命園區自救會發言人林瓊亭表示，自救會得知賴副總統今天要到新竹縣宮廟參拜，特別發起向副總統請願行動，盼以理性溫和方式表達訴求。

林瓊亭表示，新竹縣的火葬場使用率只有36%，納骨塔使用率只有26%，完全沒有必要再浪費公帑，另外在生命園區附近800公尺內有超過3000名學童，

林瓊亭說，今年元旦已向新竹縣長楊文科陳情，當時要求縣府若在31日前未提出具體回覆，自救會不排除在2月發動更大型及更激烈陳抗運動，但至目前縣府仍未有答覆，擔心縣府會黑箱作業，因此希望賴副總統能接受請願，保障人命生命財產安全。

賴副總統最終並未和自救會成員碰面，而是由民進黨新竹縣黨部人員代表接下陳情書，黨部人員表示後續將向新竹縣政府轉達陳情意見。

對此，新竹縣政府於記者截稿前未有相關回應。（編輯：楊昭彥）1120124