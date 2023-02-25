新竹縣生命園區說明會 上千居民抬棺抗議

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新竹縣政府民政處25日到湖口鄉波羅村集會所舉辦湖口生命紀念園區說明會，現場湧入約2000名當地居民，許多抗議民眾激動表達訴求。中央社記者魯鋼駿攝 112年2月25日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣25日電）新竹縣政府今天舉辦湖口生命紀念園區案說明會，現場湧入上千人，有民眾到現場抬棺表達反對。當地居民表示，民眾憤怒已無法壓抑，呼籲縣長楊文科懸崖勒馬，否則不排除罷免。

新竹縣政府民政處今天到波羅村集會所舉辦湖口生命紀念園區說明會，現場湧入約2000名當地居民，抗議民眾在場外懸掛「拒絕湖口淪為殯葬鄉」「湖口不要火葬場」等布條，民政處人員進行簡報，說明興建生命園區必要性時，台下民眾憤怒開罵，以致簡報不到10分鐘就結束。

說明會開放民眾意見表達，有居民發言表示擔心火葬場帶來毒氣戴奧辛會影響附近孩童健康，也有人認為會讓原本就壅塞交通更加嚴重。甚至有民眾到現場抬棺表達不滿，場面一度混亂。

對於民眾在現場提出質疑，新竹縣政府民政處長賴江海逐一回答，他表示，當地交通有在改善，環境評估也都會達標，相關事項都會經過審慎評估，會將今天民眾提出建議、提問帶回研議，原則上將於一個月內回覆。

湖口鄉長吳淑君發言表示，她與民眾立場一樣，反對設置湖口生命紀念園區，憂心生命園區設立後，塞車問題會加劇，認為湖口不要第3座生命園區。

新竹縣反生命園區自救會發言人林瓊亭向中央社記者表示，自救會成員今天提出許多質疑細節要攻破縣府的騙局，不過縣府人員的說法依舊敷衍，最終仍未獲得正面回應。

林瓊亭說，新竹縣長楊文科去年選舉前同意中止興建生命園區計畫，但選後卻又將生命園區列為施政重點，認為是在騙民眾選票。

她說，生命園區預定地旁有多所學校，戴奧辛問題會影響身體健康，還有附近就是湖口工業區，長期無法解決的交通問題將更加難解，另外民眾也懷疑這個案子是否有圖利財團、炒土地，以及販售預定地內老樹及紅土的可能。

林瓊亭表示，民眾憤怒已無法壓抑，有不少民眾提出要罷免楊文科的想法，希望楊文科懸崖勒馬，不要一意孤行，並要求縣府舉辦一場辯論會，真正聽取民眾聲音。

新竹縣政府民政處提供新聞資料說明，生命園區預定地距離學校700公尺，遠超過法定標準300公尺，且預定地與學校之間有4公頃綠帶隔開，未來也將用最先進設備和方式火化，降低污染，確保不影響居民健康。

民政處表示，關於交通部分，未來將從台1線和國道1號交流道聯絡道出入，所有殯葬儀式在園區內完成，不會有送葬車隊，出入園區時間也與當地上下班尖峰不同。（編輯：方沛清）1120225

新竹縣政府民政處25日到湖口鄉波羅村集會所舉辦湖口生命紀念園區說明會，現場湧入約2000名當地居民，還有人抬棺到場表達反對。中央社記者魯鋼駿攝 112年2月25日