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生命園區第二場說明會 新豐自發贈菜鼓勵民眾參加

2023/4/5 22:20（4/5 23:01 更新）
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新竹湖口生命紀念園區案引關注，民眾徐勝凌（前右）與新豐鄉民代表姜政焜（前中）曾北上總統府遞交陳情書，盼中央能重視當地民意，收回土地重新規劃。（徐勝凌提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年4月5日
新竹湖口生命紀念園區案引關注，民眾徐勝凌（前右）與新豐鄉民代表姜政焜（前中）曾北上總統府遞交陳情書，盼中央能重視當地民意，收回土地重新規劃。（徐勝凌提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年4月5日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）新竹縣政府擬在湖口鄉建縣立生命紀念園區，8日將舉辦第二場說明會，民眾徐勝凌與新豐鄉民代表姜政焜於現場準備4000多把青菜發送，盼鼓勵民眾勇於參加說明會、勇敢發聲。

徐勝凌向中央社記者表示，新竹縣政府將在8日舉辦說明會，他與姜政焜合資，購買4000多把青菜，在現場發送給民眾，最近菜價價格低藉此幫助農民外，也盼能鼓勵新豐、湖口兩鄉的民眾勇敢出席，一起來關注此議題。

徐勝凌說，新竹縣長楊文科在去年選舉前同意中止興建生命園區計畫，可是現在於選舉後，又把生命園區列為施政重點，這是欺騙民眾的選票。

徐勝凌表示，楊文科也曾說反對建設生命園區是少數人的心聲，目前地方連署人數將近5萬人，已非少數人的心聲了，縣政府應要重視民眾的聲音。

徐勝凌表示，湖口鄉有工業區，約有7萬餘工作者在此工作，現在已有塞車問題，若再興建生命園區，恐怕造成塞車情形更嚴重。

徐勝凌說，他與姜政焜曾北上總統府及國防部遞交陳情書，盼中央能重視當地民意，收回土地重新規劃，未來應用於老人長照、弱勢長者收容及婦幼醫療等需求。

新竹縣政府在2月25日舉辦湖口生命紀念園區案說明會，湧入上千名民眾，但楊文科沒有出席與民眾對談；縣府將於4月8日舉辦第二場說明會。（編輯：李亨山）1120405

#徐勝凌
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