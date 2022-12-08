準湖口鄉長：竹東生命園區擬公營 湖口不用再蓋

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新竹縣政府推動在湖口鄉興建縣立生命紀念園區，引起鄉民反彈，準湖口鄉長吳淑君（左）8日說，縣府致力推動是因為竹縣沒有公辦公營的縣立生命園區，但現在準竹東鎮長郭遠彰（右）擬將竹東鎮生命紀念園區改公營，等於為此解套，不用再蓋。中央社記者郭宣彣攝 111年12月8日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）準湖口鄉長吳淑君今天說，新竹縣府以沒有縣立生命紀念園區為由，要在湖口推動遭鄉民反彈，因準竹東鎮長擬將竹東鎮生命紀念園區改公營，等於為此解套，不用再蓋。縣府未回應。

對於湖口鄉民反對建縣立生命紀念園區，縣長楊文科日前接受媒體訪問表示，新竹縣是全台少數沒有縣立生命園區的縣市之一，就未來新竹縣的發展來看，此政策是經評估所規劃，面對民眾各種質疑，一定會再與民眾溝通。

湖口鄉長當選人吳淑君接受中央社記者訪問表示，楊文科致力要推動湖口生命紀念園區，是因為竹縣沒有公辦公營的縣立生命園區，但縣府要在湖口鄉設立新竹縣立生命紀念園區，已引起地方民眾反彈。

吳淑君表示，針對湖口鄉民反對在湖口設立生命園區議題，下週二將舉行地方座談會，邀集湖口鄉20個村長，對此表達意見「贊成或反對」，若呈現反對聲音高，這也是多數民意的展現，縣府應要聆聽民意。

吳淑君說，竹東鎮長當選人郭遠彰擬要將原公辦民營的竹東生命園區，改為公辦公營，這也為楊文科解套，因此，「新竹縣立生命園區不需要再蓋了」。

郭遠彰接受媒體聯訪表示，竹東鎮生命紀念園區為公辦民營，目前因面臨與廠商合約問題和法律問題，未來上任後，會研擬新的方案解決，朝公辦公營的方向努力。

媒體問及，有關縣府要推動在湖口設置公辦公營的生命園區，是否資源重複？郭遠彰說，這部分要視需求而論，但既然竹東已有生命園區，公所一定要好好經營。

民主進步黨籍新竹縣議員何建樺向中央社記者表示，這次他協助反湖口生命園區自救會發起連署行動，已有超過萬人簽署，希望新竹縣政府能正視民眾的聲音。

對此，新竹縣政府至截稿前未回應。（編輯：李錫璋）1111208