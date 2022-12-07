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東北季風略減弱 氣溫稍回升

2022/12/7 08:12
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（中央社台北7日電）中央氣象局表示，今天東北季風稍減弱，各地溫度略微回升；不過清晨仍偏涼，中部以北及宜蘭攝氏16到18度，南部及花東為19、20度左右，局部地區溫度更低一些。

氣象局網站發布訊息指出，今天白天高溫北台灣稍回升到19至21度，整日仍偏涼，其他地區則可以來到26至30度，感受舒適溫暖，中南部日夜溫差較大。

天氣方面與昨天類似，迎風面北、東半部雲量較多，有零星降雨的機會，不過大多時間為多雲時陰，偶爾還可以見到陽光，而降雨在基隆北海岸、大台北山區及東北部地區較明顯、持續，整日為陰雨的天氣，且有局部大雨發生的機率，另外在上半天中部地區也有零星降雨的機會。

台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，沿海作業或活動請留意安全；今晚西半部地區有局部霧或低雲出現的機會，行車交通請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊指出，今天東北季風稍減弱，環境風場為東北東風至偏東風，中部以北位於迎風面，擴散條件良好；雲嘉南以南空品區位於下風處，污染物稍易累積；夜晚西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。（編輯：黃世雅）1111207

#氣象局
#環保署
#雲嘉南
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