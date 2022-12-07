孕婦感染釀急性心衰竭 免開胸輔助器成功搶救

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）34歲陳小姐懷孕21週嚴重腹腔內感染引產，引產後仍因嚴重感染、敗血性休克造成心臟及多重器官衰竭，但葉克膜恢復心臟功能不佳，團隊選擇植入經皮式心室輔助器，成功搶救順利出院。

台北榮總今天舉行記者會分享34歲陳小姐的故事，因為她是北榮首例使用經皮式心室輔助器搶救急性心衰竭的成功案例。陳小姐插管使用呼吸器及葉克膜維生系統，3天後心臟功能恢復不佳，植入經皮式心室輔助器後，心臟功能逐漸恢復，恢復自主心跳，第22天順利出院。

北榮外科部心臟血管外科主治醫師陳沂名表示，心臟是人體最重要的器官，時刻跳動，供應全身血液循環。急性心臟衰竭發生時來勢洶洶，不僅會氣喘如牛、血壓下降、昏迷、容易同時併發多重器官衰竭，後果不堪設想；急性心衰竭常見成因，包含心肌梗塞、頑固性心律不整、感染。

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陳沂名說，進行急性心衰竭搶救，會先使用強心劑、再以機械式輔助循環來支撐心臟功能，維持生命徵象，如主動脈氣球幫浦、葉克膜維生系統、心室輔助器等。傳統心室輔助器植入須打開胸腔，傷口長達20公分，手術時間長達6至8小時以上且復原期較長。

陳沂名表示，免開胸經皮式心室輔助器由周邊血管植入，通常由鼠蹊部股動脈或鎖骨下腋動脈置入，輔助心臟跳動，傷口僅僅穿刺孔的大小，可改善葉克膜的缺點，減輕對左心室負擔及心臟和肺臟血液停滯，防止血栓和肺水腫發生，是嚴重心臟衰竭患者治療新選擇。（編輯：陳政偉）1111207