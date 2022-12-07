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東北季風9日起增強每2天降1度 15日可能迎首波冷氣團探14度

2022/12/7 18:21（12/7 18:34 更新）
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氣象局表示，8日氣溫略為回升，9日起東北季風再增強，氣溫約每2天下降1度。圖為台北市信義商圈往來民眾。（中央社檔案照片）
氣象局表示，8日氣溫略為回升，9日起東北季風再增強，氣溫約每2天下降1度。圖為台北市信義商圈往來民眾。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象局表示，明天氣溫略為回升，9日起東北季風再增強，氣溫約每2天下降1度，觀察15日前後受冷空氣影響，不排除將會達大陸冷氣團的強度，低溫恐探14度以下，也是入冬首波大陸冷氣團。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天東北季風稍減弱，氣溫略為回升，北台灣高溫約攝氏22、23度；然後9日起又是東北季風影響，氣溫每天緩降，約每2天降1度左右；預估11日北台灣白天高溫就不到20度，13日夜晚、14日清晨北台灣低溫約15、16度，部分地區可能會再低一點。

黃恩鴻表示，目前觀察15日前後受冷空氣影響，不排除會達大陸冷氣團的強度（台北氣象站氣溫14度以下），也是入冬首波大陸冷氣團，但模式仍有不確定性，需要再觀察。

降雨部分，黃恩鴻表示，一直到下週都是東北風迎風面有短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區、東北部易有局部大雨；氣象局今天下午也針對基隆北海岸發布大雨特報，預估晚間雨勢仍會持續。

黃恩鴻解釋，現在的降雨型態類似長時間陰雨不斷，但局部地區也可能會有短延時強降雨出現，如今天在金山、萬里一帶，就出現時雨量達30毫米的情況。

黃恩鴻提醒，明天、9日東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海留意長浪；中南部今晚起至10日的夜晚清晨容易有局部霧或低雲，影響能見度。

黃恩鴻提到，目前美國模式模擬，在菲律賓東南方可能有熱帶擾動發展，最新資料觀察可能會北上接近菲律賓東方海面後，轉向東邊離開，對台灣沒有直接影響；美國模式不排除會有成颱的機會，但其他國家模擬則顯示會減弱消散。

黃恩鴻說，由於這個熱帶擾動距台遙遠，因此不會有直接影響，但有可能在11、12日後加強東北風的風力；這部分不確定性高，須再觀察。（編輯：陳政偉）1111207

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