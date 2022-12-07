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花蓮低溫14.2度 吳德榮：回溫2天後再降溫

2022/12/7 08:28
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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象專家吳德榮表示，今明2天氣溫逐日微升，9日起東北季風增強、影響，氣溫再降、北台灣偏濕涼。根據氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為花蓮縣光復鄉攝氏14.2度。

根據中央氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為花蓮縣光復鄉14.2度。

氣象局並提醒今天東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪發生。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明2天東北季風緩慢減弱，北台灣有局部雨，花東有局部短暫雨，中南部晴朗穩定、晨間易有霧；氣溫逐日微升。

吳德榮提醒，今天北台灣濕涼微冷，中南部早晚微冷、日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者，要注意保暖。

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吳德榮說，最新模式模擬顯示，9至12日「東北季風」緩慢增強；9、10日氣溫逐日微幅下降，北台灣濕涼，中南部白天舒適熱、早晚涼；11、12日氣溫再略降，北台灣轉濕冷，中南部白天舒適、早晚微冷；13日東北季風略減弱，氣溫略升。這5天都是北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲的天氣。

吳德榮提到，最新各國模式顯示，14至16日冷空氣的強弱，與菲律賓東方熱帶擾動的發展及其動向密切相關，模擬仍相當分歧，「不確定性」很大，需持續觀察。（編輯：黃世雅）1111207

#吳德榮
#氣象局
#北台灣
吳德榮
桃園、南投清晨14.3度 吳德榮：北台灣濕冷 吳德榮：一週兩波東北季風 北台灣偏濕涼
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