冷空氣變強氣溫逐日緩降 台北14日低溫下探15度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北8日電）氣象局今天表示，明天起冷空氣愈來愈強，氣溫逐日緩降，目前資料顯示14、15日中部以北地區都會感受到涼冷，預估台北低溫攝氏15度，北部高溫不到20度，中部也僅20至22度。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，明天起至13日受東北季風影響，要注意冷空氣愈來愈強，降雨地區主都是在北部、東半部，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區易有局部大雨發生。

氣溫方面，張承傳說，明天、10日高溫與今天相似，北部、東北部整天偏涼，低溫約17至19度，白天高溫約20至22度；11日至13日溫度再下降，北部高溫不到20度、低溫約16度。

張承傳提醒，明天、10日夜晚至清晨西半部地區易有局部霧或低雲，影響能見度；另外11日之前在東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海要留意長浪發生。

張承傳指出，目前模式模擬14、15日東北季風及冷空氣再增強，中部地區也會降溫有感，但強度尚未達大陸冷氣團標準，預估台北氣象站約15度；中部以北低溫約15至17度，局部空曠地區可能只有13、14度，北部高溫不到20度，中部高溫約20至22度。

張承傳提到，目前在菲律賓偏東南方海面仍有熱帶擾動，預估在低緯度區域仍有發展空間，然而愈往北移動就愈侷限，雖然部分國外模擬有機會達颱風強度，但後期不確定性大，還需要再觀察。

張承傳說明，若真的發展成為颱風，會是今年第25號颱風帕卡，不過由於距離台灣遠，預估不會有直接影響，至於移動的過程中是否會為台灣帶來水氣，則需要視其路徑而定，氣象局會持續觀察。（編輯：陳政偉）1111208