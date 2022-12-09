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北東局部雨北台灣整天較涼 西半部早晚有霧

2022/12/9 08:14（12/9 09:13 更新）
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圖為南港軟體園區民眾撐傘戴圍巾出門。（中央社檔案照片）
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（中央社台北9日電）中央氣象局表示，今天台灣仍是東北季風環境，迎風面水氣多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，北部及花、東大多為陰時多雲，偶爾也有短暫雨。

氣象局網站發布訊息指出，今天中南部為晴到多雲，可以見到陽光，感受溫暖舒適；北台灣整日偏涼，其他地方早晚較涼、白天溫暖，各地低溫普遍為攝氏17至19度，且局部有輻射冷卻影響溫度會再更低一些，而白天高溫北台灣為20至22度，其他地方則可以來到25至30度，中南部日夜溫差大。

另外，桃園至台南、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊作業或活動請注意安全；夜晚清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車交通請多留意。

根據環保署空氣品質預報資訊指出，今天受東北季風影響，中部以北位於迎風面，擴散條件良好；雲嘉南空品區以南位於下風處，污染物稍易累積；清晨及夜晚西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；彰化至雲嘉南沿海零星地區，因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（編輯：黃世雅）1111209

#雲嘉南
#北台灣
#氣象局
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