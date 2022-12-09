台東每年逾4000次地震 小學生發想「萬用防撞包」

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台東縣政府教育處9日舉辦「2022年台東縣第8屆青少年創意發明競賽」，台東縣三和國小學生發想「萬用防撞包」，以二氧化碳鋼瓶快速充氣，地震發生時可用來保護頭部。中央社記者盧太城台東攝 111年12月9日

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（中央社記者盧太城台東縣9日電）台東年平均逾4000次地震、近1年地震國家級警報最多，台東縣三和國小學生發想「萬用防撞包」，利用二氧化碳鋼瓶快速充氣，放書包不占空間，地震發生時用來保護頭部。

台東縣政府教育處今天舉辦「2022台東縣第8屆青少年發明競賽」，計有國小組22件、中學組43件進入複賽，並邀請嘉義縣溪口國中、花蓮縣海星中學及富北國中3校一起交流參展。

台東縣三和國小學生郭鎧萁、王慧喬、何育庭發想「萬用防撞包」，利用二氧化碳鋼瓶快速充氣，放在書包內不占空間，地震發生時可以用來保護頭部。3名學生表示，因台東地震頻繁，希望同學能在第一時間保護自己。

根據中央氣象局資料，台東地區每年占全國12%地震，約4000至5000次，有感地震約140個，顯著有感地震約20個；近1年間台灣地震國家級警報發布次數，以台東縣20次最多。

桃源國中學生邱鈺展發明「智慧聯網校園節水偵測器」。他說，如廁時若有人踩踏太用力，腳踏板不會回彈，經過一個晚上就沒有水了，為節約水資源發明校園節水偵測器，若水流量異常增加，可在第一時間通知人員處理，結合數據庫，進一步分析是由師生或假日校外人士造成漏水。

一般電風扇需要連接插座使用，限縮使用範圍，桃源國中學生王鄭宥翰、余俊傑、陳韋少將無線充電線圈連接電扇電池發明「無線充電電風扇」。學生說「這樣不需要插座，也能在炎熱的戶外使用，材料成本不貴，也可讓溫室栽種的植物保持環境通風」。

因家中養貓，三和國小學生李承翰、陳品漢、高安禹因家中養貓，發明「貓砂吸塵器」，結合貓砂盆及吸塵器，讓養貓的人輕鬆清理貓砂，乾淨的貓砂也能再次利用。（編輯：郭諭儒）1111209

台東縣政府教育處9日舉辦「2022年台東縣第8屆青少年創意發明競賽」，台東縣三和國小學生發明「貓砂吸塵器」，結合貓砂盆及吸塵器，讓養貓的人可輕鬆清理貓砂，乾淨的貓砂也能再次利用。中央社記者盧太城台東攝 111年12月9日