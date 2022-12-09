更多編輯台推薦新聞：
席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活
生活

席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活

美元鈔票首度出現2女性簽名 象徵向平等包容持續邁進
國際

美元鈔票首度出現2女性簽名 象徵向平等包容持續邁進

克羅埃西亞獲准成為申根區第27成員國 明年生效
國際

克羅埃西亞獲准成為申根區第27成員國 明年生效

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活
首頁 / 生活

台東每年逾4000次地震 小學生發想「萬用防撞包」

2022/12/9 15:56（12/9 16:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東縣政府教育處9日舉辦「2022年台東縣第8屆青少年創意發明競賽」，台東縣三和國小學生發想「萬用防撞包」，以二氧化碳鋼瓶快速充氣，地震發生時可用來保護頭部。中央社記者盧太城台東攝 111年12月9日
台東縣政府教育處9日舉辦「2022年台東縣第8屆青少年創意發明競賽」，台東縣三和國小學生發想「萬用防撞包」，以二氧化碳鋼瓶快速充氣，地震發生時可用來保護頭部。中央社記者盧太城台東攝 111年12月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣9日電）台東年平均逾4000次地震、近1年地震國家級警報最多，台東縣三和國小學生發想「萬用防撞包」，利用二氧化碳鋼瓶快速充氣，放書包不占空間，地震發生時用來保護頭部。

台東縣政府教育處今天舉辦「2022台東縣第8屆青少年發明競賽」，計有國小組22件、中學組43件進入複賽，並邀請嘉義縣溪口國中、花蓮縣海星中學及富北國中3校一起交流參展。

台東縣三和國小學生郭鎧萁、王慧喬、何育庭發想「萬用防撞包」，利用二氧化碳鋼瓶快速充氣，放在書包內不占空間，地震發生時可以用來保護頭部。3名學生表示，因台東地震頻繁，希望同學能在第一時間保護自己。

根據中央氣象局資料，台東地區每年占全國12%地震，約4000至5000次，有感地震約140個，顯著有感地震約20個；近1年間台灣地震國家級警報發布次數，以台東縣20次最多。

桃源國中學生邱鈺展發明「智慧聯網校園節水偵測器」。他說，如廁時若有人踩踏太用力，腳踏板不會回彈，經過一個晚上就沒有水了，為節約水資源發明校園節水偵測器，若水流量異常增加，可在第一時間通知人員處理，結合數據庫，進一步分析是由師生或假日校外人士造成漏水。

一般電風扇需要連接插座使用，限縮使用範圍，桃源國中學生王鄭宥翰、余俊傑、陳韋少將無線充電線圈連接電扇電池發明「無線充電電風扇」。學生說「這樣不需要插座，也能在炎熱的戶外使用，材料成本不貴，也可讓溫室栽種的植物保持環境通風」。

因家中養貓，三和國小學生李承翰、陳品漢、高安禹因家中養貓，發明「貓砂吸塵器」，結合貓砂盆及吸塵器，讓養貓的人輕鬆清理貓砂，乾淨的貓砂也能再次利用。（編輯：郭諭儒）1111209

台東縣政府教育處9日舉辦「2022年台東縣第8屆青少年創意發明競賽」，台東縣三和國小學生發明「貓砂吸塵器」，結合貓砂盆及吸塵器，讓養貓的人可輕鬆清理貓砂，乾淨的貓砂也能再次利用。中央社記者盧太城台東攝 111年12月9日
台東縣政府教育處9日舉辦「2022年台東縣第8屆青少年創意發明競賽」，台東縣三和國小學生發明「貓砂吸塵器」，結合貓砂盆及吸塵器，讓養貓的人可輕鬆清理貓砂，乾淨的貓砂也能再次利用。中央社記者盧太城台東攝 111年12月9日
台東縣政府教育處9日舉辦「2022台東縣第八屆青少年發明競賽」，桃源國中學生邱鈺展（左2）為節約水資源研發「智慧聯網校園節水偵測器」，若水流量異常增加，可在第一時間通知人員處理。中央社記者盧太城台東攝 111年12月9日
台東縣政府教育處9日舉辦「2022台東縣第八屆青少年發明競賽」，桃源國中學生邱鈺展（左2）為節約水資源研發「智慧聯網校園節水偵測器」，若水流量異常增加，可在第一時間通知人員處理。中央社記者盧太城台東攝 111年12月9日
#台東縣三和國小
#桃源國中
#台東
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族