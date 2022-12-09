輸出國道ETC 遠通電收張永昌獲頒智慧運輸獎章

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遠通電收總經理張永昌（右）9日獲中華智慧運輸協會（ITS）頒發「智慧運輸獎章」，張永昌推動ETC數位轉型，從用路人需求推出eTag智慧停車服務，並整合台灣業者共組ETC台灣隊，將整案系統輸出海外，這次獲獎不僅是對國道ETC系統的肯定、更是對遠通電收全體員工的鼓勵。左為交通部次長胡湘麟。（遠通電收提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年12月9日

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）遠通電收總經理張永昌今天獲中華智慧運輸協會（ITS）頒發「智慧運輸獎章」，表揚他協助遠通電收攜手政府打造台灣國道ETC，並輸出國外，拿下泰國高速公路ETC建置案。

遠通電收發布新聞稿，ITS為表揚對於智慧型運輸系統領域具有傑出成就或特殊貢獻的人士、持續鼓勵研究，設置「智慧運輸獎章」，是協會最高榮譽，每年僅頒發給一人。

遠東集團董事長徐旭東於2013年，以民間力量協助推動國道電子化，對於台灣ITS智慧交通生活有貢獻，成為「智慧運輸獎章」首次頒給產業界的代表。

張永昌因推動ETC數位轉型，從用路人需求推出eTag智慧停車服務，並整合台灣業者共組ETC台灣隊，將整案系統輸出海外，也獲得今年ITS「智慧運輸獎章」，不但是對國道ETC系統的肯定，更是對遠通電收全體員工的鼓勵。

張永昌表示，遠通電收會將獲獎的榮耀視為責任，持續堅守崗位，為台灣智慧交通及全體用路人的行車、停車品質繼續努力。（編輯：張芷瑄）1111209