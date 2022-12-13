入冬首波寒流週末報到 氣象局：近10年最早

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中央氣象局13日表示，若本週末冷空氣達寒流等級，將會是近10年來最早到的寒流。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象局今天表示，若本週末冷空氣達寒流等級（台北氣象站觀測到攝氏10度以下），將會是近10年來最早到的寒流，也是近30年來第3早到的寒流。

根據中央氣象局「報氣候-中央氣象局」臉書，表示這個週末可能受到今年第一波寒流影響，事實上，在上個世紀的50年代至80年代，台灣偶而在11月或甚至10月底就可能會受到寒流影響。

氣象局指出，但近30年來，寒冬腳步似乎越來越晚，遲至12月、甚至隔年1月，才有寒冬之意。如果本週末氣溫下降至寒流等級，為近10年來最早到的寒流，也是近30年來第3早到的寒流，僅次於1996年的12月6日及2010年12月9日。

氣象局指出，在1990年之前，這就只是氣候上的日常，並沒有甚麼特別的地方，統計1951年至2021年資料，第一道寒流到來的日期通常在12月4日至隔年1月20日之間；台灣歷史上最早的寒流是1968年的10月26日，最遲則是1990年的2月21日（1989至1990年的冬天）。

（圖取自facebook.com/climate.taiwan）

天氣風險公司總經理彭啟明今天在臉書表示，預估16日下半天冷空氣逐步接近，目前各種預測，中部以北都有機會跌到10度以下，感受上會相當顯著，各地都會顯著降溫。

彭啟明說，預期這波冷空氣是偏乾冷，和這幾天北部濕冷不同，高山下雪有機會，但時間無法持續太久，要留意道路結冰等風險。

彭啟明解釋，這波和北極震盪有關係，簡單說就是高緯度環流守不住冷空氣，整個崩潰往北半球擴散，不是只有東亞冷，歐美等國都會迎來一波大降溫。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書上表示，預估這波寒流最低溫出現在17日深夜至18日清晨、18日深夜至19日清晨兩個時段，台北氣象站有接近6度左右的機會。

賈新興說，北部沿海及空曠地區會出現4至6度的低溫；17至19日清晨，北部及東北部一整天的溫度都在12度上下。

降雪方面，賈新興說，17日下午至18日中午前，桃竹苗及宜蘭2500公尺以上的高山機會大，之後乾空氣下來，降雪的條件就轉差。（編輯：陳政偉）1111213