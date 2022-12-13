吳德榮：16日晚間入冬首波寒流南下 台北探9度

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氣象專家吳德榮13日表示，16日晚間首波寒流南下，週末台北氣象站預估將降溫至攝氏9度以下。圖為八里老街逛街的小朋友拎起褲子怕淋濕。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象專家吳德榮今天表示，16日晚間首波寒流南下，週末台北氣象站預估將降溫至攝氏9度以下，本島平地最低溫也會降至6度以下；16日晚間至17日高山有機會降雪。

根據中央氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為新北市瑞芳區、新北市石門區13.5度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，週末強冷空氣的強度，與原模擬類似，台北氣象站將降至9度以下，為入冬首波寒流；本島平地最低氣溫將降至6度以下。這也將結束長達半個月，「北濕涼令人不適，中南部晝暖夜涼」的天氣型態。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北季風影響，北台灣有局部雨，花東及中部山區偶有局部短暫雨，中南部平地多雲時晴；北台灣濕涼微冷，中南部白天舒適、早晚冷，日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者，仍要注意保暖。

吳德榮說，明日天氣型態持續，冷空氣略增強，氣溫再降1度左右，要注意保暖；15日冷空氣減弱，氣溫回升，北、東有局部雨；16日鋒面通過，降雨範圍擴大，中部以北、東半部有雨，南部亦有局部短暫雨。

吳德榮指出，16日晚間起首波寒流南下，氣溫驟降；17日由濕漸轉乾，北、東仍有局部短暫雨，中南部轉晴，氣溫持續下降，愈晚愈寒冷；18日至19日清晨，各地晴朗穩定，天氣「極寒冷」，要特別注意保暖。

吳德榮表示，預估19日白天起寒流減弱結束，天氣持續晴朗穩定，氣溫逐漸回升；20日持續晴朗回暖、舒適的天氣。

吳德榮提到，16日晚間至17日高山有機會降雪，但因模擬降雪條件，氣溫、水氣的時空分布，模式仍在微調，應持續觀察，不宜操之過急、言之過早。（編輯：謝雅竹）1111213