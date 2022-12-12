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雪山迎入冬首場雪 積雪約4到5公分化身銀白世界

2022/12/12 18:26（12/12 18:42 更新）
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受東北季風影響，加上水氣偏多，雪山12日出現今年入冬以來第1場雪，陣陣雪花隨風飄落，覆蓋山徑，宛如披上一層薄紗。（布農卡里布灣企業社協作提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月12日
受東北季風影響，加上水氣偏多，雪山12日出現今年入冬以來第1場雪，陣陣雪花隨風飄落，覆蓋山徑，宛如披上一層薄紗。（布農卡里布灣企業社協作提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月12日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）受到東北季風影響，加上水氣偏多，雪山今天出現今年入冬以來第1場雪，陣陣雪花隨風飄落，覆蓋山徑，宛如披上一層薄紗。雪霸國家公園管理處指出，積雪約4到5公分。

雪霸國家公園管理處副處長陳俊山表示，布農卡里布灣企業社協作員下午5時許傳回雪山地區降雪影片，當時他們正從雪山西稜線經過雪山主峰附近，有陣陣雪花隨風飄落，高山協作露出興奮笑容，趕緊拿出手機記錄。

陳俊山指出，從拍攝時間是清晨6時30分研判，這場雪應是今天凌晨下的，目前降雪已經停止，積雪約4到5公分，山徑上宛如披上一層白紗，這也是今年入冬以來第1場雪。

他表示，雪管處將於民國112年1月3日至112年3月31日施行雪季服務期，除提供雪季山區資訊及必要服務，並籲請山友出發前審慎評估天氣狀況、確認登山裝備、選擇雪地登山經驗豐富的領隊或教練，並學習雪季相關知識與裝備使用技能後再上山。

陳俊山說，前往雪霸園區登山踏雪的民眾，請務必在出發前就先學會最基礎的穿綁冰爪方式、正確冰爪步伐與冰斧的使用，完善裝備及行前雪地訓練都是攸關自身安全的重要關鍵，同時切勿強行通過積雪結冰路段，以免發生危險。（編輯：戴光育）1111212

#陳俊山
#下雪
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