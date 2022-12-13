更多編輯台推薦新聞：
林秋離病逝享壽62歲 曾為林俊傑江蕙張惠妹填詞
娛樂

林秋離病逝享壽62歲 曾為林俊傑江蕙張惠妹填詞

當開發遇見考古 經濟與文化衝突如何解
文化

當開發遇見考古 經濟與文化衝突如何解

摩洛哥恩納斯里致勝頭錘擊敗葡萄牙 離地2.78公尺破C羅紀錄
運動

摩洛哥恩納斯里致勝頭錘擊敗葡萄牙 離地2.78公尺破C羅紀錄

中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民
政治

中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

國際農學家推全球10億公頃森林復育 邀台灣參與

2022/12/13 12:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北13日電）台灣世界展望會今天邀請國際農學家芮納多分享，他在非洲以FMNR農法植樹35年，讓尼日450萬人重拾生態及生計經驗，並要在全球10億公頃面積複製改善碳排，邀台灣一起參與。

台灣世界展望會今天邀請來自澳洲的世界展望會農學專家芮納多（Tony Rinaudo），分享他35年來在非洲及亞洲推動低成本及簡單的「農民管理的自然再生法」（Farmer Managed Natural Reforestation，FMNR）經驗。

芮納多說，從1983年左右開始，他在尼日推動當地人改變想法、行為，復育森林面積600多公頃，種植了2億多棵樹，生態回來了，就解決了當地人的生計。

他並說，這個農法很神奇，不需要做什麼事，而是要人們做好管理，包含伐木、牲畜管理等，不要做不該做的事即可，大自然會透過風等作用，讓原本被砍掉的樹，還存在地底下的樹根再長出樹叢，只要善加管理、運用，就可以好好長出樹林，在樹林下的作物也會生長得更好。

他說，量化成果展現幫助450萬尼日人找回生計，產生9億美元的經濟價值，每戶所得提升1000美元，而且額外幫助250萬居民有50萬公噸的作物生產量。

他告訴中央社記者，即便台灣以水稻為主要糧食作物，有樹陰就可以讓空氣溫度下降10度，而台灣過去100年來平均氣溫上升攝氏1.4度，若在環境攝氏35度下，每再上升1度，水稻產量會下降10%，復育森林可因應改善。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他並說，接下來要在全球推動尼日發生的事，目前全球貧瘠土壤有30億公頃，其中有10億公頃是森林被毀壞的土地，另20億公頃是用於農作，如果復育10億公頃土地長出樹木，可以改善全球15%到25%的氣候變遷碳排問題，但是目前全球很少量資源投注在此，希望更多人認識此農法，並參與、響應。

台灣世界展望會表示，將會發起相關活動，包含募資支持此計畫的執行，希望台灣民眾響應。（編輯：陳政偉）1111213

#芮納多
#台灣
#台灣世界展望會
台灣世界展望會
温昇豪號召認購愛心餐券 讓弱勢童也能吃炸雞
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族