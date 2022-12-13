日本青森縣知事力推台日教育交流 獲頒感謝狀

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（中央社記者陳至中台北13日電）日本青森縣知事三村申吾今天獲得台灣教育部長潘文忠頒發感謝狀，感謝他積極鼓勵青森縣師生來台修學旅行，同時也促進台日間的文化、經貿、觀光合作。

教育部今天發出新聞稿，本月7日舉辦台日教育交流20週年紀念活動，頒發感謝狀給長期協助推展雙邊互動有功的日方人士與學校代表，但當天三村申吾另有要事沒出席，因此改安排今天上午在教育部，由部長潘文忠親自頒發感謝狀。

根據教育部提供的資訊，三村申吾促進青森縣與台北市的雙邊交流。從2017年起，台灣每年都選派20名高職師生到青森縣交流農業技職教育；2019年青森縣籌組200多名師生到台灣進行「修學旅行」；同年12月三村申吾更是帶著縣府官員、校長共28人訪台，不只深入教育領域，更對台日雙方文化、經貿、觀光等領域交流，貢獻不少心力。

潘文忠表示，在三村知事的用心推廣下，締結台日雙邊美好情誼，相當可貴，未來在備忘錄的架構下，雙方將持續支持教育互訪、師生交流，也呼應台灣的「國際教育2.0」政策。

教育部近年將國際教育旅行的補助自高級中學擴展到各級學校，鼓勵發展多元課程，讓台灣的學生更早開始，就能有更具深度、更多樣的國際教育交流體驗。（編輯：陳政偉）1111213