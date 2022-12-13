機器人助茶園除草無人化 閃避障礙不傷樹根

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行政院農業委員會茶業改良場開發「茶園智慧除草機器人」，提升產業機械化、節省人力，作業時速約1到1.5公里，占地1公頃的茶園只須4到6小時就能完成除草，並會避開樹根不傷茶樹。（茶改場提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年12月13日

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（中央社記者楊淑閔台北13日電）茶葉改良場今天發布研發的「茶園智慧除草機器人」，每公頃4到6小時就能完成除草，並會避開樹根不傷茶樹；同時推出根據生長期調整成分比例的「咖啡聰明肥」，用肥可省1/4。

茶、咖啡廣受國人喜愛，也是重要經濟作物，行政院農業委員會茶改場今天發表兩款新研發成果，為茶農節省人事開銷，讓咖啡農減少施肥、促進生態平衡。

茶改場場長蘇宗振說，除雜草占茶園管理成本的3成左右，主要靠人工作業，慣行栽培每公頃每年成本約新台幣2.6萬元，有機栽培不用化學除草劑較費工，則是10萬元；為此，茶改場開發「茶園智慧除草機器人」，提升產業機械化、節省人力。

關於這台機器人的效能，他說，機具本身採用即時動態定位技術（RTK），可提高履帶式無人車行走的精準度，行走誤差範圍在10公分以內，作業時速約1到1.5公里，占地1公頃的茶園只須4到6小時就完成除草。

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而且這款機器人很聰明，因為使用茶改場開發的避障除草機組，前端有一根細棍，碰撞到茶樹時，電動缸會自動拉動除草頭，避免誤傷茶樹根部，造成環狀剝皮死亡；這機器人開發成本為50萬元，未來技轉量產價格可再降低。

另外，因應國產咖啡面積從96年的560公頃，成長到110年的1167公頃，茶改場費時2年與福壽實業股份有限公司及雲林縣古坑鄉咖啡產銷班第14班合作肥料研發，根據萌芽、開花、大果、小果等階段，調整肥料的氮、磷、鉀比例，使用這系列共4款的「咖啡聰明肥」，可節省1/4施肥量，將由福壽量產上市。（編輯：陳政偉）1111213