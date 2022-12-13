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后里賞花嚐美食 馬鈴薯暨花卉產業文化活動週末登場

2022/12/13 17:31（12/13 17:46 更新）
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台中市后里區公所13日舉行記者會，宣傳17、18日將在台中市后里森林園區舉辦的馬鈴薯暨花卉產業文化活動。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月13日
台中市后里區公所13日舉行記者會，宣傳17、18日將在台中市后里森林園區舉辦的馬鈴薯暨花卉產業文化活動。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月13日
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（中央社記者趙麗妍台中13日電）歲末年終，恰逢百合花飄香、馬鈴薯收成的季節，馬鈴薯暨花卉產業文化活動17、18日在台中市后里森林園區登場，有插花體驗、闖關活動，民眾可賞花、吃美食。

台中后里地區盛產花卉、馬鈴薯，年底正值產季，台中市后里區公所17、18日在后里森林園區巨型機械花球前，舉辦「111年台中市后里區馬鈴薯暨花卉產業文化活動」。

后里區公所透過文字稿指出，為期2天的活動，有插花體驗活動與以馬鈴薯為主的寓教於樂農特產品體驗活動，以及草地親子闖關與花球射門體驗，挑戰成功即可參與美食品嚐活動。

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后里區長賴同一表示，后里馬鈴薯種植面積約130公頃，年產量約3200公噸，由於獨特的土壤及氣侯，在地生產的馬鈴薯品質、鮮度深受好評；后里區花卉栽種面積及產量，面積達320公頃以上，包括百合花、文心蘭、劍蘭、火鶴等。

今年活動的花卉裝置，以后里區徽作為主題，在入口的摩天輪裝置藝術上融合后里豐富的在地文化特色，並在后里森林園區的中央建造心型花之步道，穿越花之道後，映入眼簾就是一個大大的后里區徽，呼應活動標題「薯於你的后花園」，象徵后里是台中市的後花園。（編輯：陳仁華）1111213

#后里
#賴同一
#后里森林園區
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