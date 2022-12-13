南投花卉嘉年華登場 串聯賞花觀光亮點報你知

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（中央社記者吳哲豪南投13日電）南投縣政府今天開記者會，宣布2022南投花卉嘉年華系列活動正式登場；縣府秘書長洪瑞智指出，南投花卉嘉年華串聯南投各地花卉主題觀光亮點，提供大眾賞花重點情報。

根據南投縣政府發布的新聞稿，縣府召開記者會，宣布以「花開全南投．百花饗叮噹」為主軸的2022南投花卉嘉年華系列活動正式展開，參加記者會除洪瑞智外，也邀請拿下亞洲環球小姐才藝獎第一名的南投之光高曼容代言，洪瑞智、高曼容以及各鄉鎮公所代表在記者會上，澆灌代表南投之美的花苞，象徵活動登場。

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洪瑞智致詞時說，南投花卉嘉年華活動串聯南投各地花卉主題觀光亮點，提供大眾到南投賞花的重點情報，今年除推廣南投花卉美景外，主題日活動也結合平安夜話題，串聯在地產業力量，希望將花卉嘉年華的活動熱度一路延續到明年3月。

縣府指出，南投花卉嘉年華活動首先登場的是17日在埔里鎮台灣地理中心碑舉行的「埔里嘉年華心花路FUN」活動，12月24日及25日在台一休閒農場則有花卉主題日，除安排花卉、農產品市集及奇幻魔術秀等活動外，也安排花卉主題耶誕大餐，讓花卉美景所渲染出的幸福感滿溢全南投。（編輯：陳仁華）1111213