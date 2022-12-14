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寒流要來 高市提醒加強防範低溫寒害

2022/12/14 11:32（12/14 13:11 更新）
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中央氣象局預報19日至21日南部地區因寒流南下影響，氣溫明顯下降，高雄市政府農業局提醒農友做好防災準備、注意寒流過後作物營養管理，減少農作物災害及財損。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月14日
中央氣象局預報19日至21日南部地區因寒流南下影響，氣溫明顯下降，高雄市政府農業局提醒農友做好防災準備、注意寒流過後作物營養管理，減少農作物災害及財損。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月14日
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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）氣象局預報19日至21日南部地區因寒流南下影響，氣溫明顯下降，並有零星短暫雨。高市農業局提醒農友做好防災準備、注意寒流過後作物營養管理，減少農作物災害及財損。

高雄市政府農業局今天新聞稿表示，低溫影響期間，果樹可利用全園灌水、樹頭噴霧、設置防風網、葉面營養補充或利用包裹樹幹、果實套袋及表土覆蓋等措施，降低或延緩低溫影響。

正值花果或採收期的蓮霧果園，以及將屆採收期的棗果園要多加留意，低溫後倘回溫過快，成熟蓮霧可適度採收，減少落果發生；低溫若伴隨降雨，有頂膜果園要展開遮雨，已可採收棗需適度採收，降低棗果皮損傷可能。

農業局農務管理科表示，1期作水稻，倘未插秧應待寒流過後再插秧，已插秧田區可灌溉3到5公分深，減輕低溫影響，回溫後補植並酌施氮肥；苦瓜、絲瓜等蔬菜可利用畦溝灌水及畦面覆蓋維持土壤溫度，加覆網布於網室外加強阻隔低溫，減少低溫影響。

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火鶴花可能因低溫出現葉片黃化、花苞片異常等現象，可加強設施防風或保持植株及栽培介質乾燥，減少寒害，氣溫回暖後要避免陽光直射造成，可適度遮陰減少光線，減緩寒害發生。

農業局提醒農友，未來持續注意相關天氣變化及農損情況，農友可利用高雄農來訊瞭解最新作物防災資訊或上youtube搜尋高雄農來訊，每周二、五農來看氣象，掌握近期高雄地區農業氣象。（編輯：孫承武）1111214

#高雄市農業局
#低溫寒害
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