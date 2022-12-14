學測衝刺 全中教：注意18歲公民權、疫情等時事

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（中央社記者陳至中台北14日電）學科能力測驗即將於民國112年1月13日到15日登場，剩下不到1個月，全中教提醒考生平常心，可留意18歲公民權、COVID-19疫情等時事，容易結合學科知識入題。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）錄製影片，並於今天舉辦線上記者會，邀請各科資深教師，提供考前1個月衝刺準備建議。

新北市中和高中教師賴金雪提到，國文科重視閱讀理解，平時就須多元廣泛閱讀，但考前30天建議把有限時間，用在含金量最高的文章上，即教育部定出的15篇選文。

學測重視素養導向，有許多情境化的靈活題目。賴金雪建議考生適度關注時事議題，例如「18歲公民權」的憲法修正案公民複決，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的疫情管控、兵役制度的改變等，除了可能在選擇題考出來，也可彈性運用為作文題材。

英文科部分，台北市明倫高中教師毛顯鶯表示，題型不會變化太大，翻譯和作文可參考大考中心每年公布的佳作，練習文章中重要的字句和句型。

數學A部分，北一女中教師吳銘祥建議考前最後階段，要熟悉「空間向量」的操作，進一步發展坐標幾何與線性代數；3大基本函數須能辨別圖形特徵，將它們當作模型解決典型問題；能運用機率與統計原理，推論不確定性的題目。

數學B部分，台北市松山高中教師陳家豪指出，高一、高二每個單元會平均出1到3題，因此考前不要偏重或放棄某幾個單元。但也不用地毯式掃過全部單元，建議每3天留100分鐘寫一份模擬試題，寫完後要確實訂正，找出解題的關鍵核心概念。

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自然科部分，全中教團隊提到地球暖化、空氣污染、水資源及COVID-19疫苗等議題，都可能入題，考前可多關心；生活中與科學原理有關的物品，如暖暖包、乾燥劑、加水自動加熱的食品等，也都值得瞭解。

社會科部分，全中教建議考生可多瞭解疫情與人的關係、美中台外交關係、經濟恐慌問題。過去考過的題目，仍可能以相同概念下，變化為其他題目，因此仍可多做考古題。（編輯：張雅淨）1111214