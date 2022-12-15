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利用虛擬實境玩台灣 線上體驗3條自行車路線

2022/12/15 09:34
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（中央社記者余曉涵台北15日電）交通部觀光局表示，即日起攜手國際自行車虛擬平台Rouvy攜手共同推出2022年「Taiwan Cycling Paradise 台灣自行車騎乘天堂」活動，讓外國旅客即使在國外也能體驗台灣3種不同的自行車路線。

交通部觀光局今天發布新聞稿表示，運用虛實整合強化數位科技應用於觀光旅遊，以吸引國際自行車好手認識台灣自行車路線，12月5日至26日與國際計自行車虛擬平台Rouvy攜手共同推出2022年「Taiwan Cycling Paradise 台灣自行車騎乘天堂」活動。

觀光局表示，自行車友可透過Rouvy國際自行車虛擬騎乘平台，體驗台灣3種不同的自行車路線，短短10天左右就吸引超過3600名旅客上線體驗、認識並欣賞台灣自行車路線的美麗與特色。

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觀光局表示，這次3條自行車路線包含日月潭的「環潭丘陵風」（27.8km）、南台灣環大鵬灣的「平坦海岸風」（12km）及位於西線上台灣KOM終點「武嶺-霧社到清境」的陡上坡風（10.1km、爬升734m）。

觀光局指出，活動期間內完騎3條路線可獲電子徽章、穿上專屬設計虛擬車衣，還有機會獲得自行車小帽外，17日也將舉辦全球同步線上實境競賽，要邀請旅客騎乘南台灣環大鵬灣路線。（編輯：黃世雅）1111215

#觀光局
#台灣
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