台鐵萬巒豬腳便當回歸 17日起限量販售

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（中央社記者余曉涵台北15日電）台鐵萬巒豬腳便當即將回歸，台鐵局今天表示，慶祝台鐵潮州觀光機廠（鐵道文化園區）啟用，高雄鐵路餐廳研發「屏味便當」，採用萬巒豬腳為主菜，17日在屏東限量開賣。

105年台鐵局曾推出高雄限定台鐵萬巒豬腳便當，獲旅客喜愛。台鐵局發布新聞稿表示，為慶祝台鐵潮州觀光機廠（鐵道文化園區）啟用，高雄鐵路餐廳以追求減碳足跡理念及友善支持在地農特產的心意，研發「屏味便當」，再次特選屏東名產萬巒豬腳為主菜，且融入屏東在地食材元素為配角，於12月17日分別在潮州觀光機廠（鐵道文化園區）內一日活動限定特賣及於屏東車站台鐵便當店舉辦期間限定販售，自上午11時起開賣。

台鐵局表示，這次2.0版萬巒豬腳「屏味便當」，主菜選用Q彈滷豬腳，富含膠原蛋白，是Y、Z世代年輕網美族群的最愛，也是老饕們的心頭好。

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台鐵局說，這次便當結合屏東各區域在地盛產食材，副菜為東港鮪魚香腸；配菜部分，結合屏東在地特色食材，將恆春的鹹鴨蛋及車城的洋蔥製成金沙炒洋蔥。

台鐵局表示，便當中也融入屏東客家風味的客家小炒及炒油菜，米飯使用萬丹紅豆加入台灣國產良質米烹煮成紅豆飯，不只吃起來綿密順口，且紅豆飯具有慶祝意向，祝賀潮州觀光機廠（鐵道文化園區）順利開幕，帶動潮州觀光機廠附近商機。（編輯：管中維）1111215