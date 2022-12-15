日本大阪光之饗宴登場 台南燈區唯一來自海外展魅力

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台南市觀光旅遊局15日指出，日本關西年度最大國內活動「大阪光之饗宴」燈會登場，14日舉行開幕點燈儀式，台南市為燈會中唯一來自海外的燈區，並以南鯤鯓代天府為設計主題，將今年建廟360週年的祝福分享到國際。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月15日

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（中央社記者張榮祥台南15日電）日本關西年度最大國內活動「大阪光之饗宴」燈會登場，台南受邀參加成為場內唯一來自海外的燈區，以南鯤鯓代天府為設計主題，搭配魚頭君與傳統燈籠展出，充分展現府城魅力。

台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，日本關西年度最大國內活動「大阪光之饗宴」燈會登場，昨天舉行OSAKA光之文藝復興開幕點燈儀式，台南受邀參加，成為燈會中唯一來自海外的燈區。

台南燈區以南鯤鯓代天府為設計主題，古色古香的廟門圖紋，彰顯出氣宇恢宏的大廟風格，將今年建廟360週年的祝福分享到國際，且搭配魚頭君及傳統燈籠展出。

觀旅局表示，台南燈區中間安排台南觀光大使－魚頭君，且在入口處掛放一個由白河區著名書法家陳世憲執筆的「台南」二字大型燈籠，仿照日本鳥居特色，希望吸引民眾拍照打卡。

此外，台南燈區攤位舉辦線上觀光問卷活動，擺放日文觀光文宣品、佈置台南Q＆A牆面解說及「來自台南の愛」明信片；明信片可讓民眾寫下祝福話語，由台灣寄出，以加深台南燈區印象。

台南燈區展出期間是12月14日至25日，燈區時間是每天下午5時至晚上10時，地點位於大阪市中之島公園みおつくしプロムナード南側（女神像前）。

觀旅局長郭貞慧在OSAKA光之文藝復興開幕點燈儀式中宣傳台南特有文化與魅力，並邀請日本遊客參與台南2024年建城400年系列活動及台灣燈會。（編輯：陳仁華）1111215