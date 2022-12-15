屏科大木設系陳詩凱國際奪金：4天比賽發揮7年經驗

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屏東科技大學木材科學與設計系學生陳詩凱代表台灣到瑞士參加2022國際技能競賽，在門窗木工職類奪下金牌，為台爭光。（屏東科技大學提供）中央社記者李卉婷傳真 111年12月15日

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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）國立屏東科技大學木材科學與設計系學生陳詩凱，今年代表台灣到瑞士參加國際技能競賽，在門窗木工職類奪下金牌，校方今天舉行記者會分享榮耀，陳詩凱表示，4天比賽把7年經驗發揮出來樂在其中。

2022國際技能競賽（46th WorldSkills Competition 2022 Special Edition）10月在瑞士舉辦，陳詩凱代表台灣在門窗木工職類，從16個參賽國家中脫穎而出，勇奪金牌；12日接受總統蔡英文召見勉勵。

屏科大為分享金牌榮耀，今天舉行記者會。屏科大表示，陳詩凱經過模擬訓練賽、移地環境訓練、基本手工維持手感、對不同題目設計不同的加工流程，以及歷經國際賽前長時間訓練，心理、心態上調適與壓力釋放等過程，才取得國手資格。

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陳詩凱會中表示，從中挖掘樂趣、設定目標摸索與練習，感受到不斷前進是一件重要的事情，「用4天的比賽時間，把自己7年的經驗、2年的培訓成果發揮出來」。

屏科大校長張金龍指出，陳詩凱經過多年努力和培訓，在木設系師長及培訓師專業指導下，先在國內一路過關斬將獲得資格，最後才能為台灣爭光拿下金牌，這不只是陳詩凱的職人精神，也要感謝系上師長的陪伴與技術傳承。（編輯：陳仁華）1111215