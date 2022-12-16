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法醫鑑識新頁 成大醫院接受南檢委託解剖鑑定

2022/12/16 18:18（12/16 18:36 更新）
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法務部法醫研究所、台南地檢署和成大醫院16日簽署協議，將由成大醫院接受南檢委託辦理法醫解剖鑑定業務，代表未來南檢若有急件，將不用再請法醫研究所派員南下，不僅提升南台灣法醫相驗解剖品質，也推動法醫教學。（成大醫院提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月16日
法務部法醫研究所、台南地檢署和成大醫院16日簽署協議，將由成大醫院接受南檢委託辦理法醫解剖鑑定業務，代表未來南檢若有急件，將不用再請法醫研究所派員南下，不僅提升南台灣法醫相驗解剖品質，也推動法醫教學。（成大醫院提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月16日
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（中央社記者張榮祥台南16日電）法務部法醫研究所、台南地檢署和成大醫院今天簽署協議書，由成醫接受南檢委託辦理法醫解剖鑑定業務，開啟法醫鑑識新頁。

在法務部政務次長蔡碧仲、成功大學校長蘇慧貞、台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長朱家崎等人見證下，法務部法醫研究所長侯寬仁、台南地檢署檢察長葉淑文、成大醫院代理院長李經維今天下午在成大醫院簽署協議書。

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這項協議代表南檢若有急件，可委託成醫辦理法醫解剖鑑定業務，不用再請法醫研究所派員南下，不僅提升南台灣法醫相驗解剖品質，也推動法醫教學。

法醫研究所發布新聞稿指出，成醫是全國首屈一指的醫學中心，成醫也是繼高雄醫學大學附設中和紀念醫院、中國醫藥大學附設醫院後，台灣第3個具有法醫部門的教學醫院，南部醫師不需到國外或法醫所受訓，可就近接受法醫解剖專業訓練，培養更多法醫人才。（編輯：郭諭儒）1111216

#成大醫院
#成醫
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