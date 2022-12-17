議員籲淡水區小黃上車計價凍漲 市府：審議參考

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市議員鄭宇恩表示，北北基計程車跳錶價明年4月將從現行新台幣70元漲至85元，淡水區依往例會再外加30元，115元的計價將增加乘客負擔，盼維持上車計價為100元開始計算。新北市府指出，年底前會公告審議結果。

新北市第1選區（淡水、八里、三芝、石門）議員鄭宇恩今晚接受中央社記者電訪表示，雙北計程車跳錶價現行為70元起跳，依往例淡水地區的計程車運費會依雙北基礎費率再外加30元，也就是上車就100元開始計價。

她說，明年計程車新費率實施後，起跳調漲為85元，淡水地區若再外加30元，會變成上車就115元計價，希望明年仍維持上車計價為100元開始計算，以免加重乘客負擔，未來長遠目標是淡水地區與大台北地區的計程車費率一致。

對此，新北市政府交通局運輸管理科長林詩欽晚間表示，淡水地區涉及加價30元的部分，已在新北市計程車諮詢及審議委員會審議過程討論過，綜合參考以往計程車的營運調查資料，並考量民眾負擔能力、計程車公會及專家學者、社會公正人士意見，納入評估。

新北市政府交通局副局長林麗珠接受電訪指出，新北市計程車費率已由審議委員會完成審議，預計今年底前會完成行政流程後公告，明年實施。在尚未公告前，不便透露審議內容。

林麗珠說，審議內容包括淡水地區的加價案，瑞芳地區的瑞芳至九份、瑞芳至金瓜石、瑞芳至十分寮、瑞芳至雙溪等風景點間固定路線的計價案。

另外，烏來區烏來至內洞森林遊樂區、烏來至纜車站、烏來至捷運新店站等固定路線的計價案，以及明年春節的加成費率計價案，都會一併公告。（編輯：戴光育）1111217