考營養抽早餐 台科大設計桌遊陪長輩呷百二

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北19日電）豐富早餐上桌，一旁五顏六色卡牌，長輩七嘴八舌討論，這是大安區錦安里及大學里的早晨，台科大設計系與台北市大安健康服務中心合作，設計早安桌遊，陪長者吃早餐、學知識。

台灣民眾早餐外食情形非常普遍，容易高醣高油，從早餐就藏匿著熱量爆表的風險。台灣科技大學設計系與台北市大安健康服務中心合作「大安早安」一系列計畫，將國健署公告「我的餐盤」的6大營養素，轉化為一系列社區健康促進的共餐服務。

將營養要素轉換為桌遊設計的「大安早安之旅」，通過「考營養」、「抽早餐」的桌遊過程，幫助長者在遊戲中記憶營養知識更深刻，讓早餐生活融入營養概念。

帶領碩博士生投入計畫的台科大設計系教授宋同正透過新聞稿說明，透過互動方式，將營養知識轉化的更有樂趣，也容易記住。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「大安早安」計畫在早餐時間，讓65歲以上錦安里及大學里長者到現場，帶領長者享用自助式早餐，以全榖雜糧類、堅果種子類、水果類、豆魚蛋肉類與乳品類，按照指示掌握一餐的營養份量。以桌遊及營養師課程方式，現場長者可回憶6大營養素的口訣，並應用到生活中要留意哪些NG早餐。

台科大規劃未來這項服務設計將持續精進，並參加國際設計競賽。大安健康服務中心主任楊明娟則提到，希望將這套機制擴散到社區當中，促進健康服務與社區密切合作，讓全民營養知識的學習能更加生活化。（編輯：卞金峰）1111219