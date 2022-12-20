跨年出遊訂房破5成 迎曙光看煙火

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（中央社記者余曉涵台北20日電）不少民眾都會安排在跨年時出遊，交通部觀光局今天也彙整5個國家風景區及3個主題遊樂園的跨年及迎曙光活動，要讓旅客跨年出遊不會沒地方可去。

2022年進入倒數，不少旅客都會安排在跨年時出遊，根據交通部觀光局統計，觀光旅遊地的訂房率都在5成以上，國旅組長莊靜真今天在例行記者會中表示，觀光局彙整5個國家風景區及3個主題遊樂園的跨年及迎曙光活動，要讓旅客可以來趟送舊迎新之旅。

莊靜真表示，12月31日在梨山、谷關及日月潭都有跨年晚會跟煙火秀，麗寶樂園、劍湖山公園、義大世界則是有煙火秀跟跨年演唱會。

莊靜真推薦北部旅客可以到宜蘭參加東北角迎日出系列活動，除了欣賞龜山朝日外，還可以到附近健行、騎自行車等；中部民眾則推薦可到谷關或梨山參加跨年活動，元旦當天則可參加梨山賓館的升旗典禮，或者可到日月潭參加跨年晚會，並欣賞480秒的煙火秀。

莊靜真說，旅客也可以到麗寶樂園參加跨年晚會欣賞摩天輪燈光秀及煙火秀，隔天也可以登上摩天輪看日出。

南部旅客方面，莊靜真則推薦可以赴阿里山參加阿里山日出音樂會，以玉山及日出雲海為背景，欣賞原住民天籟及管絃樂隊，或者也可以到梅山鄉朝聖，擁抱第一道日出。

莊靜真說，劍湖山世界則是安排數百台的無人機結合燈光秀，也有摩天輪煙火秀；義大世界則安排999秒大型立體藝術煙火，要讓旅客共度新年。

莊靜真指出，離島旅客則可以安排到國境之北的馬祖東引參加升旗典禮，迎接曙光。（編輯：陳政偉）1111220