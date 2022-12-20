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中華郵政21日起調升存款利率 1年定儲機動利率1.435%

2022/12/20 18:03（12/20 18:21 更新）
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中華郵政宣布，從21日起調整存款利率，調升幅度為0.115至0.135個百分點。（中央社檔案照片）
中華郵政宣布，從21日起調整存款利率，調升幅度為0.115至0.135個百分點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北20日電）中華郵政今天宣布，從21日起調整存款利率，調升幅度為0.115至0.135個百分點。

中華郵政今天發布新聞稿表示，從21日起調整存款利率，調升幅度為0.115至0.135個百分點，1月期定期儲金年利率方面，一般為固定0.965%、機動0.965%；新台幣500萬元（含）以上，固定0.445%、機動0.445%。

3月期定期儲金年利率，一般固定1.035%、機動1.035%；500萬元（含）以上，固定0.460%、機動0.460%。6月期定期儲金年利率，一般固定1.200%、機動1.155%；500萬元（含）以上，固定0.475%、機動0.475%。

9月期定期儲金年利率，一般固定1.230%、機動1.160%；500萬元（含）以上，固定0.485%、機動0.485%。1年期定期儲金年利率，一般固定1.475%、機動1.435%；500萬元（含）以上，固定0.585%、機動0.580%。

2年期定期儲金年利率，一般固定1.500%、機動1.470%；500萬元（含）以上，固定0.590%、機動0.590%。3年期定期儲金年利率，一般固定1.510%、機動1.480%；500萬元（含）以上，固定0.595%、機動0.595%。

中華郵政指出，郵政存簿儲金年利率0.580%；媒體轉帳薪資存款年利率0.635%；郵政劃撥儲金（未領用支票戶）年利率0.455%；公教存款年利率1.470%。（編輯：陳政偉）1111220

#中華郵政
#存款利率
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