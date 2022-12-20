原民會：獵台灣黑熊違反原住民族狩獵傳統慣習

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）原住民族委員會今天表示，獵殺台灣黑熊違反原住民族狩獵需求與傳統慣習，更是牴觸文化禁忌的脫序行為，違法狩獵瀕臨絕種保育類野生動物，應依野生動物保育法罰則辦理。

原民會說，將與行政院農業委員會在兼顧原住民族狩獵文化權利及確保野生動物保育前提下，與原住民族部落及野保團體等，共同檢討修訂原住民族狩獵相關法規，避免狩獵活動過度侵犯野生動物存續與干擾生態平衡，以落實大法官釋憲精神。

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原民會今天發布新聞稿表示，中華民國憲法雖保障原住民族狩獵權，但應遵守原住民族狩獵文化核心價值；原住民族各族都有基於傳統信仰而代代相傳的各種狩獵禁忌，從而有效節制狩獵行為，而保障原住民族依傳統規範實踐狩獵文化，與生態保護可相互平衡。

原民會舉例說，與農委會林務局近年輔導成立12個獵人協會，如嘉義縣阿里山鄉鄒族人成立的「嘉義縣鄒族獵人協會」訂狩獵自治自律公約，要求會員遵守傳統獵德（einu），自律守護傳統領域內自然環境多樣性神聖平衡與和諧，彰顯鄒族對狩獵文化及生態保育的決心，也凸顯國家公權力能與原住民族獵人一同落實復振傳統規範，並透過狩獵活動物種監測、環境調查等，更能保護環境與生態。（編輯：李明宗）1111220