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立委提案開放民眾檢舉人行道違停 交通部支持

2022/12/21 12:45
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（中央社記者余曉涵台北21日電）交通部4月底限縮民眾可檢舉項目，其中「紅、黃線或人行道違規停車」不再受理，立委陳椒華今天質詢交通部、警政署及營建署是否支持「開放人行道納入檢舉項目」，交通部長王國材表示支持。

立法院交通委員會今天審查行政院函請審議「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」等70案。

立委趙正宇、游毓蘭等人提案修正第7條之1，增加民眾檢舉項目，包含納入未隨車攜帶臨時通行證或未依規定路線、時間行駛部分；納入在橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道臨時停車等禁止臨時停車的處所停車；納入在禁止臨時停車處所停車；納入小型車附載幼童未依規定安置於安全椅者等。

立委陳椒華質詢時表示，交通部、警政署，還有營建署是否支持增加檢舉項目，尤其是人行道臨時停車項目。

王國材回應，他支持開放人行道臨停納入檢舉項目，營建署分隊長鄭惠心及警政署副組長劉振安答詢時也都表示支持。不過劉振安強調，警政署不反對納入檢舉項目，但各縣市主管機關要把停車管理做好。

陳椒華表示，希望除了針對人行道部分，其他方面主管機關也可以納入增加檢舉項目的考量。

立委李昆澤也針對人行道管理提出疑問，李昆澤表示，目前人行道是由營建署管轄，且標線型人行道根本無法管轄，應該要跨部會協商，決定要由誰來管。

另外，有關改善台灣交通肇事率方面，王國材坦言，今年目標是交通事故降低5%，死亡人數希望降到2814人以下，但這個目標今年達不到，因為各縣市交通事故死亡人數一直都在增加，尤其高齡者跟機車族。

為了洗刷外媒形容台灣宛如行人地獄，王國材說，針對禮讓行人的罰鍰，原研擬從新台幣3600元提高至6000元，但期待可以再提高一點。

至於惡意逼車跟超速方面，王國材說，修法規劃把嚴重超速定義從60公里加嚴到40公里，罰鍰也從2萬4000元提高到3萬6000元，並將車輛未禮讓行人等規範都放在管理條例裡。

王國材指出，交通部也將會跟警政署討論，朝擴大執法的方向進行，希望維護行人安全跟駕駛人安全。（編輯：屈享平）1111221

#王國材
#陳椒華
#警政署
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